“Oremos porque Venezuela obtenga la paz que anhelamos”: Párroco de la Basílica en misa de la Cena de Jesús

La última cena de Jesús con sus discípulos, en la que compartió el pan y lavó sus pies en preparación para el sacrificio que protagonizaría, fue conmemorada este jueves en todas las iglesias Zuliana y en el Templo Mariano Basílica Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, donde invitaron a la oración intensa en búsqueda de que Dios haga milagros de liberación, sanación y paz par los zulianos y Venezuela en general.

“Comprometámonos a orar intensamente porque nuestra patria, Venezuela, pueda sentir el amor purificador de Dios y obtenga la paz que tanto estamos anhelando. A partir del día de hoy no nos perdamos de ningún servicio de los que se realizará en las iglesias durante esta Semana Santa porque nuestra fe traerá grandes milagros de liberación, sanación y paz para Maracaibo, el Zulia y nuestra amada Venezuela”, expresó el presbítero Nedwar Andrade, párroco de la Basílica.

Los feligreses recordaron durante la ceremonia cómo Jesucristo nos regaló la sagrada eucaristía, que significa que Él estará con nosotros hasta su regreso final. Andrade explicó que la eucaristía es la presencia de Jesús en medio de nosotros y que su fuerza es consuelo, santidad y gracia a pesar de las miserias producidas por la injusticia del hombre.

“La verdadera paz es la que se mantiene incluso en medio de un torbellino”, destacó.

“Jesucristo nos conoce y, en este valle de lágrimas, la eucaristía es el gran tesoro de la celebración celestial, donde se encuentran el cielo y la tierra, donde el cielo baja y se hace presente en la tierra”, dijo el párroco, quien recordó que con la eucaristía, Jesús también instauró en la última cena el servicio del sacerdocio, al lavar los pies a sus apóstoles y demostrar que su reino es de humildad y servicio, donde quien quiera ser el primero debe servir a los demás.

“Si no existiera la eucaristía no existiéramos los sacerdotes y si no existiéramos los sacerdotes, no existiera la eucaristía. Amar la eucaristía significa amar el sacerdocio único de Jesucristo. Así que oremos para que el Señor suscite jóvenes dispuestos a entregar su vida por la causa del evangelio a través del servicio sacerdotal”, invitó Andrade.

En la ceremonia, el párroco de la Basílica lavó los pies de niños y niñas en conmemoración a la última cena de Jesús y pidió orar para que la iglesia continúe creciendo y ayudando a tantos humanos necesitados de un testimonio que lo saque de la infelicidad que no viene de Dios.

“Jesús no murió en vano, el sacrificio de Jesucristo rompe la condenación que nos impide estar en gracia con la Santísima Trinidad. La verdadera paz es la que se mantiene incluso en medio de un torbellino”, reflexionó el padre Andrade.

