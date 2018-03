Oposición busca en OEA sanciones a funcionarios venezolanos

marzo 20, 2018 - 4:29 pm

La oposición pidió el martes al secretario general Luis Almagro que la OEA impulse a los Estados miembros para que modifique leyes para suspender visas y sancionar a funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos y corrupción.

Minutos antes de reunirse con Almagro los dirigentes opositores Julio Borges y Carlos Vecchio dijeron que su intención era plantear que la OEA amplíe la resolución adoptada en febrero con el voto de 19 Estados miembros en la que exhortó al presidente Nicolás Maduro a que realice un proceso electoral que incluya la participación de todos los partidos políticos, observadores internacionales independientes, acceso igualitario a los medios de comunicación y un Consejo Nacional Electoral cuya composición garantice su independencia.

Maduro busca la reelección en unos comicios convocados para el mes de mayo pese a que los principales partidos opositores no participarán y países del hemisferio han advertido que no reconocerán sus resultados por considerar que no cumplen con estándares internacionales.

Vecchio explicó que la profundización de la resolución de febrero debe consistir en que Estados miembros de la OEA modifiquen sus respectivas legislaciones para imponer sanciones a funcionarios venezolanos incursos en corrupción y lavado de dinero y brindar apoyo al masivo éxodo de venezolanos.

La OEA “tiene que llevar mucho más allá esta acción declarativa a acciones”, dijo Vecchio.

Borges explicó que la visita a Almagro forma parte de una gira que inició en naciones latinoamericanas que conforman el llamado Grupo de Lima a las que les pidió que en su próxima reunión en mayo adopten de manera conjunta sanciones para funcionarios venezolanos y medidas para ayuda humanitaria.

Borges dijo que su mayor expectativa está en la reunión del Grupo de Lima y no tanto en la Cumbre de las Américas que Perú albergará el mes próximo.

“El Grupo de Lima recoge países individuales y sí puede tomar decisiones que la Cumbre de las Américas, por su naturaleza, no puede tomar”, agregó el expresidente de la Asamblea Nacional.

AP