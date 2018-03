Octavio Táriba calificó como secuestro la detención de Miguel Rodríguez Torres

marzo 13, 2018 - 7:26 pm

La detención arbitraria del mayor general Miguel Rodríguez Torres por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional no es más que un secuestro, según Octavio Táriba, miembro de la dirección Nacional del Movimiento Amplio Desafío de Todos (MADDT).

Rodríguez Torres fue aprehendido la tarde de este martes durante un acto del Frente Femenino en el Hotel President de Caracas. La acción, según el dirigente político, viola los derechos fundamentales y demuestra que han pulverizado los derechos ciudadanos . “El Estado inventa subversión, bajo las mentiras de un gobierno que va quitando del camino a quienes revelan la verdad de la crisis política, económica y social que atraviesa el país”.

Tariba indicó que Rodríguez Torres fue trasladado a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Exigió que se le garanticen sus derechos humanos, al tiempo que pidió una fe de vida pública.

Según el excandidato a gobernador de Carabobo, el Gobierno se resquebraja y su actitud es típica de gobiernos tiránicos y totalitarios. “Es evidente que la incorporación del MADDT al Frente Amplio Venezuela Libre causó la ira de un Gobierno moribundo que busca desviar la atención para tapar el desastre económico de la nación”.

En la detención de Rodríguez Torres no hubo orden judicial, según Táriba, por lo que pasa a ser un secuestrado del gobierno. Aclaró que ese procedimiento, sin embargo, no frenará las exigencias de cambio este modelo desgastado. A la anarquía gubernamental no le bastó inhabilitarlo políticamente para impedir su postulación presidencial, criticó el dirigente del movimiento que encabeza el ex ministro detenido.

