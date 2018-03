Daniel Santolo: Garantías se han deteriorado desde suspensión del revocatorio

marzo 26, 2018 - 4:26 pm

El profesor de la Universidad Central de Venezuela, UCV, Daniel Santolo, considera que el principal problema de nuestro sistema electoral es la desconfianza de la ciudadanía por la actuación de los rectores del Consejo Nacional Electoral, CNE.

“Las garantías comiciales se han deteriorado desde la suspensión del revocatorio en 2016 y se ha generado una campaña diciendo que el voto no vale, el juego político nos ha llevado a una crisis que también ha hecho que la gente sienta desconfianza y frente a eso lo que se genera es más incertidumbre en la población”, manifestó Santolo en el programa En Sintonía de Unión Radio, conducido por Anna Vaccarella.

Afirmó el politólogo que todas las elecciones en Venezuela desde que el presidente Chávez llegó al poder no han sido competitivas y han estado marcadas por el abuso de poder y que en este momento el gobierno está jugando a que no haya participación utilizando su poderío. “El problema no es que se pierda algún voto, no es la máquina el problema, sino el abuso, y si eso no se corrige, seguirá ocurriendo esta irregularidad”, recalcó.

UR