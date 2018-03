Nuevo modus operandi para robar a extranjeros que llegan a Maiquetía

marzo 3, 2018 - 1:00 pm

Dos presuntos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) abordaron en moto a un taxista que trasladaba a dos pasajeros Españoles en el túnel La Planicie para despojarlo de su vehículo, reseñó el diario La Verdad de Vargas.

“Venía con unos pasajeros de Maiquetía, de un vuelo de Air Europa, a quienes se llevaron secuestrados y se llevaron mi camioneta Blazer. Me dejaron a mí en la autopista, y arranqué a correr; me dispararon pero no me dieron”, dijo el taxista, quien no quiso revelar su identidad.

El sujeto indicó que el vehículo apareció 6 horas luego del incidente. El chofer explicó que se detuvo por tratarse de policías uniformados y armados, quienes le solicitaron los documentos del carro.

“Les robaron todo el equipaje y dejaron botados a los pasajeros, que habían llegado de España con más de 12 maletas, en Quinta Crespo”, señaló.

El chofer comentó que dos civiles acompañaban a los presuntos PNB, quienes lo obligaron a bajar del automóvil. Los delincuentes huyeron en el vehículo, mientas los funcionario los escoltaban.

La victima comentó que localizaron su camioneta por el GPS en Lomas de Urdaneta, en Caria, pero reapareció en Artigas.

“Se trata de un nuevo modus operandi: les montan cacería abajo en el aeropuerto, los marcan y los esperan en La Planicie”, puntualizó el taxista.

La Verdad de Vargas