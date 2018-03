No hay atletismo, lo que hay es desolación en el Pachencho Romero

marzo 20, 2018 - 12:55 pm

Desolación, esa es la acompañante de las vallas en la pista sentética del estadio José Encarnación Pachencho Romero, desde que los atletas olímpicos, Nercely Soto y Albert Bravo abandonaron ese recinto deportivo en busca de un mejor futuro fuera del país.

Esa diáspora del atletismo zuliano se inició desde hace varios años, con la partida inicialmente de Germaín Chirinos y Magdalena Mendoza, para luego continuar Nelsibeth Villalobos, Diubeker Cedeño, Emilet Pirela y Alvaro Cassiani y más recientemente Nercely Soto y Albert Bravo, quienes corrieron los 200 y 400 metros planos, respectivamente, en los Juegos Olímpicos de Londres y Río de Janeiro.

Y es así como Isidro Bartelemy y Macoli McGregor, entrenadores de alto rendimiento del atletismo zuliano y venezolano, se están quedando sin atletas y el bullicio de las mañanas y las tardes en el Pachencho Romero está desapareciendo. Ya no está.

Macoli McGregor: Nos quedan Alberth Bravo y Andrés Toro en el Pachencho Romero

Los gritos de Macoli McGregor, entrenador de las selecciones de atletismo del Zulia, en las mañanas en el Pachencho Romero se oyen menos.

“Mejora la partida Nercely, bien afincada en el taco de salida”, “Cassiani más seriedad”, “Alberth duro en el remate”, eran las frases que oíamos, de boca de Macoli, en las jornadas matinales en la pista de tartán o sintética del coloso marabino, día a día.

“La mayoría se ha ido buscando un mejor futuro para ellos y no precisamente en la parte deportiva. Se van buscando un trabajo para mejorar ellos su calidad de vida y la de sus familiares”, nos comentó McGregor, mientras daba muestras de desaliento, porque según sus propias palabras la mayoría de los atletas élites están en el extranjero.

Y poco a poco el entrenador de los relevos de Venezuela en los eventos internacionales fue enumerando a sus alumnos, que ya no están en Maracaibo, en el Zulia ni en el país.

“Nelsibeth Villalobos está en Argentina. Está entrenando, pero también está trabajando, es decir que no está al cien por ciento en la cancha y nos dijo que cuando se irganicen los chequeos viene a buscar el cupo para los Juegos Centroamericanos y los Sudamericanos. Dubeiker Cedeño está en Estados Unidos trabajando. Álvaro Cassiani ya no entrena regularmente, porque va y viene a los Estados Unidos, trabajando. Emilet Pirela dejó de entrenar y Alberth Bravo por la situación país tampoco entrena con regularidad. El tiene esposa e hijos y debe buscar la comida para llevar para a su casa. La que mejor salió fue Nercely Soto, quien recibió una beca de una universidad en Florida y allá está estudiando y entrenando”.

Ese es el grupo que según Macoli estaba en las selecciones nacionales, además de Germaín Chirinos y Magdalena Mendoza, el primero se graduó y comenzó a trabajar con las Águilas del Zulia y Mendoza también se fue del país.

También se refirió Macoli McGregor a Billy Julio, en lanzamiento de jabalina, quien está entrenando en Valencia, pero que ya anunció que se va del país. Rosmary Luján la número uno de Venezuela en lanzamiento de jabalina, quien si está por allí entrenando a medio tiempo y Alberth Bravo quien entrena y trabaja.

“El único que se mantiene entrenando a doble jornada, es decir full es Andrés Toro, quien corre 400 metros libres y 400 metros con vallas”.

No hay relevo en el atletismo zuliano

De los muchachos que deberían sustituir a los que ya no están McGregor tiene una opinión pesimista.

“Hay un buen grupo de niños y jóvenes dispuestos a convertirse en las estrellas del futuro, pero los problemas de transporte, de no tener efectivo y de la inseguridad los está retirando de la pista y campo del Pachencho. Muchos no vienen porque no tienen efectivo para los pasajes y eso los desmotiva, la generación de relevo se achica”, nos cuenta Macoli, quien asegura que él si se queda aquí, que él no será parte de la diáspora que tiene a los venezolanos viajando diariamente hacia otros países.

Y en relación con esos niños y jóvenes que van y vienen al estadio por la situación país, el entrenador dice que lo más grave es que cuando se logra conformar un buen grupo para ir a un chequeo o un nacional, llegan a buscar los recursos a las nuevas autoridades deportivas del Zulia y se estrellan.

“Todavía no hemos podido viajar a ningún evento, nunca hay recursos y sin comida, transporte ni alojamiento los muchachos no viajarán”.

Mientras todo eso ocurre, la desolación llega y se pasea por la pista y campo del estadio José Encarnación Pachencho Romero. Es la única acompañante de Macoli McGregor y de la carcomida pista sintética.

Enrique Peña Díaz

Fotos: Mysol Fuentes

Noticia al Día