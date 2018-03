“No cesan en fraguar un plan para convalidarle una alerta roja por Interpol a Tirso Meleán  y traérselo a Venezuela”: Insiste su defensa

marzo 27, 2018 - 5:02 pm

Los abogados defensores de Tirso Meléan Castellano, detenido desde el pasado 14 de marzo por funcionarios de migración en los Estados Unidos de Norteamérica en la localidad de MacAllen, Texas, acudieron nuevamente a NAD para informar que funcionarios del Cicpc no han cesado en su empeño por hacer convalidar en el Tribunal Tercero de Control de Cabimas, a cargo del juez Manuel Landaeta, una difusión roja a través de Interpol para que su defendido sea trasladado a Venezuela.

Freddy Ferrer y Joel López, los abogados defensores, insistieron en que “se está fraguando ese plan por parte de funcionarios del Cicpc corruptos que quieren actuar por encima del orden jurídico, pues Tirso Meleán no está involucrado en absoluto, en los crímenes que ellos le quieren imputar.

Reiteraron que su defendido no tuvo nada que ver con el atentado que le hicieron a cuatro funcionarios del CICPC de la subdelegación-Ciudad Ojeda, el mes de febrero de 2015. “Luego de ese hecho repudiado donde fueron tiroteados los funcionarios en la vía Lara-Zulia, de manera alegre y lejos de una fundamentación científica e investigativa, quisieron implicar a Meleán en ese caso cuando en verdad este se encontraba fuera del país”

Tal como lo informaran hace días a NAD, insistieron en que esas actuaciones realizadas por la policía científica en ese entonces, fueron parte de un plan diseñado por jefes policiales contaminados que quieren perjudicar a la familia Meleán para prácticamente borrarlos del mapa venezolano”.

Nuevamente aseguraron que “ahora esos policías delincuentes que han acechado a Tirso y a su familia desde que cobardemente asesinaron a su padre Antonito Meleán, no hayan qué hacer para argumentar las mentiras que han propagado sobre Tirso, queriendo involucrarlo en cuanto crimen ocurre en el Zulia. Sobre él se ha dicho cualquier barbaridad. Lo pretendieron implicar en varios asesinatos cuando en verdad sólo fue señalado de autor intelectual en las muertes de Hugo Morales y Karen Blanco, repudiado doble homicidio donde ya fueron condenados quienes participaron. Hasta el propio Tirso lamento esos asesinatos. Nunca tuvo que ver con esas matanzas ni con el tiroteo a los funcionarios en la Lara Zulia. Por ello no tiene ninguna difusión roja de interpol y ahora se la quieren prefabricar funcionarios enlodados del Cicpc, tratando de persuadir al Ministerio Público para tal fin y presionar al juez Manuel Zuleta del Tribunal Tercero de Control de Cabimas para que convalide lo que a todas luces es algo que no tiene ningún sustento jurídico”, Dijo indignado el conocido penalista Freddy Ferrer.

Indicaron además Ferrer y López que esos falsos señalamientos contra Tirso Meleán tienen un claro propósito; acabar con su vida una vez que llegue a Venezuela. “Nosotros creemos en la verdadera justicia y estamos seguros de que en los Estados Unidos existe y no permitirán que este joven sea prácticamente llevado a la pena de muerte extraditándolo a Venezuela. Él allá (USA) cometió un delito menor al comprar un arma de fuego. Llegó a ese país con esperanza de tener la seguridad y la paz que no le han permitido tener en su país y Norteamérica, la tierra de los sueños, debe darle esa oportunidad”.

Alertaron que existe toda una gigantesca maquinaria policial y judicial que está empeñada en que no sea así. “Por ello se empeñan en sembrarle evidencias a Tirso Meleán para expedirle una notificación roja. Los abogados que defendemos a Tirso Meleán haremos todo lo posible para que no prevalezca la injusticia y el juez no se deje presionar por esas mafias policiales”.

Noticia al Día