Netflix: Un negocio que surgió de la pereza de uno de sus fundadores

Netflix surgió de la pereza de uno de sus fundadores, señala un artículo de Verne (El País de Madrid). Es que si Reed Hastings no hubiera sentido su orgullo herido luego de pagar una multa de US$ 33 a su videoclub por retrasarse en la devolución del VHS de Apolo 13 quizá tampoco hubiera sentido la necesidad de buscar una alternativa para que no le volviera a ocurrir.

La compañía de Hastings y Marc Randolph surgió en 1998 como una web (netflix.com) que permitía alquilar películas, en VHS o DVD con una diferencia clave: se podía devolver la película hasta una semana después, mientras que los videoclubes daban 24 o 48 horas. Además de dar mayor margen, ahorraba los viajes a la tienda física.

Comenzó con un catálogo inicial de casi 1.000 películas y poco a poco su oferta se fue acercando a lo que es la actual. Casi de inmediato, los usuarios ya podían pagar una suscripción de entre US$ 16 y US$ 20 al mes para quedarse con los DVD durante más tiempo.

Los creadores de Netflix originaron también la práctica binge watching (mirar un episodio tras otro de determinada serie), al dar la posibilidad de, por ejemplo, mirar la trilogía de Star Wars de una pasada.

El periodista y crítico televisivo de La información, Borja Terán, comentó a Verne que para Netflix, tan importante como los contenidos fue crear un vínculo especial con el consumidor. “La gente siente que habla su lenguaje y siente su catálogo como suyo”, señaló.

El “no” y el salto

Algo que marcó la historia de Netflix (y de los negocios en general) fue el “no” recibido de Blockbuster -empresa que lideraba los videoclubes-, al acercarse a buscar una alianza en el año 2000. El artículo de Verne recordó cuando el que era el responsable financiero de Netflix, Barry McCarthy, dijo en 2008 a la Universidad de Stanford que Blockbuster pensó que se trataba de “un negocio de nicho y muy limitado”.

En 2007 Netflix comenzó a funcionar en streaming, lo que significaba que, como en la actualidad, ya no dependía de ningún soporte físico para distribuir contenidos.

Tres años después, la empresa que rechazó la alianza con Netflix se declaró en bancarrota con una deuda superior a los US$ 1.000 millones.

Cuando Netflix dio el salto al streaming, Amazon, Apple y Hulu eran empresas que ya distribuían contenidos en línea. Tres años después y tras validar su modelo de negocio, la empresa comenzó a funcionar por primera vez fuera de Estados Unidos, en Canadá.

Apuesta al contenido

En 2013 Netflix lanzó House of Cards, su primera gran serie de producción propia. Detrás de esto comenzaba la estrategia para seducir al extranjero con contenidos.

El 5 de setiembre de 2011 El Observador anunció la llegada de Netflix a Uruguay, un día antes de su desembarco, que se dio tres meses después de informar que llegaría a Latinoamérica.

De 2014 a 2017 Netflix prácticamente dobló su cifra de suscriptores, que pasaron de ser 60 millones en 2014 a 103 millones en 2017.

House of Cards fue la serie que le dio a Netflix sus primeros Emmy y Globos de Oro y con ello hizo historia al ser la primera serie online en obtener estos premios. Además, los Oscars le dieron este año su primer premio, recibido por el documental Icaro.

El Observador