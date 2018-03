Nacho se vistió de Harina PAN y dejó a los venezolanos fascinados

Una nueva mañana en México. Listo para ver a los “Pequeños Gigantes”. El suéter es uno de los diseños de @danielbracci y yo le compré tres 😂. Venezuela lo entiende. ¿Verdad, Venezuela? 😉 🇻🇪 🇲🇽

A post shared by Nacho "Miguelito" Mendoza (@nacho) on Mar 21, 2018 at 9:45am PDT