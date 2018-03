Mujer perdió $1.4 millones en máquinas tragamonedas. Ahora también perderá su libertad

marzo 20, 2018 - 7:24 pm

Lauren Ransom perdió $1.4 millones en las máquinas tragamonedas del Seminole Casino en Coconut Creek, algo que no es ilegal. Pero esta contadora malversó millones de dólares de una de las compañías de Margate donde trabajaba. Eso sí es ilegal.

Pero no es la razón por la que está a punto de perder algo irreemplazable, su libertad, tras declararse culpable en un tribunal federal de tres cargos de fraude tributario.

A Ransom no la encausaron por lo que le robó a Rhino Inc., donde la mujer trabajó de contadora 33 años. Pero para las autoridades federales, ingresos son ingresos, así que acusaron a Ransom, de 58 años y residente de Deerfield Beach, por no reportar el dinero malversado como ingresos en sus declaraciones de impuestos del 2011, 2012 y 2013.

Los ingresos reportados de la mujer durante esos tres años fueron $48,354, según documentos judiciales. Pero sus ingresos reales, admitió, fueron de $1,563,865.58. Esa diferencia de $1,515,501.58 significa $679,884 en impuestos.

Los documentos del tribunal indican que esa diferencia “fue dinero que malversó de cuentas de negocios de Rhino [en Bank of America], donde tenía firma y emitió cheques pagaderos en ‘efectivo’ y a ‘Lauren Ransom’, que entonces cobraba en el banco o los depositaba en una cuenta personal de cheques que controlaba en Wachovia Bank”.

Cuando recibía los cheques cancelados, borraba su nombre y escribía el de compañías que parecían legítimas. Ransom entonces falsificaba asentamientos en listas de entrega de efectivo.

La mujer usó el dinero para pagar cosas comunes y corrientes —la hipoteca, el carro, tarjetas de crédito— pero también para financiar su afición exagerada a las máquinas tragamonedas. Documentos judiciales indican que perdió $1,410,276.95 entre el 1ro. de diciembre del 2008 y el 31 de diciembre del 2014 en el Seminole Casino.

En junio del 2013, la pareja que era propietaria de Rhino y empleaba a Ransom como contadora desde 1980 se dio cuenta de la estratagema y la despidió. En numerosos mensajes de texto entre agosto del 2013 y enero del 2014, Ransom rogó a la pareja que no la enviaran a la cárcel por malversación. La pareja no la acusó, pero cuando a Ransom se le acabó el dinero no pudo mantener alejados a sus acreedores. La mujer se declaró en bancarrota en el 2017.

Una semana antes que su caso de bancarrota cerrara, el IRS vino por su dinero. Ransom ahora sabe lo que tiene que pagar: los $679,884. En la audiencia de sentencia del 22 de mayo se enterará de cuánto tiempo pasará tras las rejas.

