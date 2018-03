Muere el fundador de Toys R Us, Charles Lazarus, a sus 94 años

marzo 22, 2018 - 4:42 pm

Charles Lazarus tenía pasión por los juguetes. Los conocía como pocos. Pero su mirada se encendía cuando veía a los niños jugar con ellos. El fundador de la cadena Toy´s “R” Us falleció este jueves a los 94 años de edad.

Su muerte se conoce justo una semana después de que la compañía anunciara a los empleados el cierre de todas las tiendas que opera en Estados Unidos porque el negocio no se sostiene.

“Ha habido muchos momentos tristes durante las últimas semanas”, indicaba la compañía en la nota del anuncio, “pero ninguno tan dolorosa como la muerte de nuestro querido fundador”. Lazarus creó la cadena hace 70 años, al regresar de la Segunda Guerra Mundial, con la idea de convertirla en un gran supermercado de juguetes aprovechando el tirón del baby boom. Tenía entonces 25 años de edad.

Pensó que era un buen momento para abrir un negocio así porque veía que sus amigos y en su entorno querían tener hijos. Así que además de juguetes pensó que las tiendas podrían ofrecer también carritos, cunas y otras cosas que pudieran ayudar a crecer a las familias. Su instinto le llevó a crear una compañía con la que crecieron varias generaciones de estadounidense. Estuvo al frente de la sociedad hasta 1994.

El empresario, considerado por muchos como el padre del negocio de los juguetes, ya no tenía ninguna participación en la sociedad. Toy´s “R” Us fue adquirida por los fondos de inversión KKR y Bain Capital junto a la inmobiliaria Vornado en 2005. La elevada deuda, la mala gestión, la irrupción de Internet y los cambios de tendencias la atraparon en una espiral de la que no pudo salir.

