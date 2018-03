Mourinho tras la eliminación: “Es una gran decepción, no creo que jugáramos mal”

marzo 13, 2018 - 7:05 pm

El técnico del Manchester United, José Mourinho, admitió estar desilusionado tras ser eliminado en octavos de final de la Champions League por el Sevilla, del que aseguró que “lo ha hecho bien”.

“Lo han hecho bien, lo saludo”, dijo ‘Mou’ tras perder 2-1 con el Sevilla en la vuelta de octavos de la Champions. “Cuando un equipo gana ganan todos, el entrenador y los jugadores, pero cuando uno pierde, pierde el entrenador, eso es igual en todos lados, en Inglaterra, en España y en China. He perdido yo y seguramente he cometido errores”.

Desilusionado

“Desilusión sí, pero es fútbol, sabía que un resultado 0-0 (en la ida) y con un equipo como el Sevilla, seguramente venía aquí a hacer lo que han hecho y les ha salido bien”, dijo el técnico de los “Diablos Rojos”. “Es una gran decepción. Pero no quiero hacer un drama, el fin de semana tenemos otro partido. Esto es fútbol, no es el fin del mundo. He estado en esta silla dos veces con el United eliminado. Con el Porto y el Real Madrid eliminé al Manchester United, así que creo que no es una situación nueva para el club”, agregó.

“Han tenido una postura más de control, han intentado tener el balón, y lo han tenido en momentos importantes del partido”, explicó. “En esta perspectiva de control, han tenido después la suerte, podíamos haber marcado nosotros que las hemos tenido, pero han marcado ellos”, consideró, añadiendo después que “a partir de ahí el partido queda roto”.

“No creo que jugáramos mal. Iniciamos con buenas intenciones, pero tras 15 minutos el Sevilla mostró que es un buen equipo. Nos quitaron el balón durante la primera parte, aunque no recuerdo ninguna ocasión clara suya. Volvimos a tener un buen inicio del segundo tiempo con ocasiones para marcar. Pero el primer gol fue suyo. Cambió el sentido del partido. El cambio de Ben Yedder fue un buen movimiento de Montella, les salió muy bien”, comentó el técnico portugués tras el analisis del partido.

No exculpa a sus jugadores

Por último, Mourinho dijo que “hoy los futbolistas estaban libres y gozaron de grandes ocasiones. Por momentos creo que lo hicimos bien, aunque el control lo llevaran ellos. No puedo decir que mis jugadores hicieran nada mal en su actitud y en su forma de jugar”.

