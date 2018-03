Miguel Montero lucha por el puesto de receptor reserva de los Nacionales

marzo 6, 2018 - 8:40 pm

Con la pretemporada en pleno apogeo, son muchas las decisiones a tomar antes del inicio de la campaña 2018 de las Grandes Ligas.

Entre esa línea se pasea el capataz de los Nacionales de Washington, Dave Martínez, quien deberá decicdir antes de finales de este mes quién será el receptor reserva del careta titular Matt Wieters.

Esa podría ser una difícil decisión para el manager debutante, a juzgar por sus comentarios el fin de semana previo al encuentro de la Liga de la Toronja entre Nacionales y Tigres de Detroot en el Ballpark of the Palm Beaches.

Los candidatos más probables son el veterano venezolano Miguel Montero o Pedro Severino, un joven dominicano de 24 años. Martínez les ve muchas cosas positivas a ambos receptores.

Montero, de 34 años de edad, es un invitado fuera del roster a los entrenamientos primaverales quien jugó por los Cachorros de Chicago y Azulejos de Toronto el año pasado.

Montero, la experiencia

“Es un tipo veterano. Sabe lo que se necesita para estar listo”, opinó Martínez acerca de Montero, a quien conoce desde sus días como coach de la banca de los Cachorros. “Lo que me gusta de él es que es bien intuitivo. Maneja bien los juegos, y también maneja bien a sus lanzadores. Miguel es un jugador hecho para grandes momentos. Le encantan los grandes momentos, y eso me agrada”.

Montero, quien fue incluido en el lineup como BD el domingo en contra de los Tigres, tiene promedio de bateo de por vida de .257 y porcentaje de embasarse más slugging (OPS) de .752.

Veterano de 12 años en la Gran Carpa, la última vez que Montero tuvo un año sólido en el plato fue en el 2015, cuando conectó 15 jonrones y remolcó 53 carreras. Los Cachorros decidieron romper vínculos con Montero el 28 de junio por un incidente entre el receptor venezolano y el pitcher Jake Arrieta.

La juventud toca la puerta

Previo a la jornada del martes en la Liga de la Toronja, Montero bateaba de 12-2 con dos carreras empujadas y una anotada. Severino, quien estuvo detrás del plato para un equipo dividido de los Nacionales que enfrentó a los Mets en Port St. Lucie, se fue de 3-2 con dos remolques el domingo. En lo que va de la pretemporada, el joven dominicano batea de 10-3 con dos carreras producidas y dos anotadas. Mientras que Martínez ve con buenos ojos la experiencia y liderazgo de Montero, también le agrada lo que ha visto de Severino, el 15to mejor prospecto de los Nacionales según MLB Pipeline.

“Tenemos opciones bastante buenas en lo que se refiere a receptores”, destacó Martínez. “Tenemos a Wieters, ahora tenemos a Miguel y Sevey, y Sevey está justo ahí. Quién sabe, el muchacho probablemente podría estar detrás del plato todos los días. Hasta este momento no he tomado la decisión de quién se quedará en el equipo. Pero definitivamente Sevey está considerado. El muchacho me agrada. Es joven y atlético. Creo que es cuestión de tiempo para que levante su ofensiva”.

Martínez dejó en claro que el tiempo de juego que su receptor reserva verá detrás del plato en 2018 dependerá de la salud de Wieters conforme avance la campaña.

“Wieters tiene que jugar. El plan es mantenerlo sano”, indicó Martínez. “No sé cuál será esa cantidad de juegos en los que verá acción detrás del plato. Luce bien, está en gran forma física. Se siente bien, y el plan es tratar de mantenerlo sano toda la temporada y de cara a octubre”.

Mientras tanto, ya sea Miguel Montero o Severino estarán listos cuando se les necesite.

Con información de Las Mayores