Michelle Sussett: la venezolana que formará parte de American Idol

marzo 13, 2018 - 12:22 pm

Michelle Sussett es un nombre que se ha vuelto viral en las redes sociales desde hace unos días, debido a que se trata de una joven promesa venezolana que, a sus 22 años, logró ingresar a la nueva temporada de American Idol, uno de los show de talentos más importantes a nivel mundial.

En 2014, en medio de las protestas antigubernamentales en Venezuela que le costaron la vida a más de 260 personas, Michelle emigró a Miami junto a sus padres y sus dos hermanos. Allí, se le abrieron las puertas en el mundo de la música y logró conseguir el primer lugar en el Ultimate Miami Voice.

Desde entonces, según reseña El Nuevo Herald, Sussett utilizó sus redes sociales como una plataforma para mostrar su talento y se animó a concursar en American Idol, pero no logró ingresar. No obstante, siguió intentándolo y este año, finalmente, se convirtió en una de las concursantes del reality, luego de que los jurados Katy Perry, Lionel Richie y Luke Bryan le otorgaran el pase dorado.

En su cuenta de Instagram, @michellesussett, Michelle compartió el momento de la audición junto al mensaje: “Todavía me acuerdo cuando estaba viviendo en #Venezuela que yo le decía a todos: ‘hey, algún día voy a estar en ese show #AmericanIdol‘ y mi mamá dijo: ‘Pero necesitas estar en los Estados Unidos’ (…) Siempre le pedí a Dios con mi corazón que me trajera para acá. Y no solamente me trajo sino que me dio la oportunidad de poder ayudar a mi familia de esta realidad tan horrible que vive nuestro país”.

El Farandi