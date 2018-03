Michelangeli: No vamos a elecciones porque no hay condiciones

marzo 22, 2018 - 11:10 am

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el partido Acción Democrática (AD), Carlos Michelangeli, dijo que la oposición no acudirá a las elecciones presidenciales porque no confían en el Consejo Nacional Electoral (CNE). “Somos un partido que nos gustan las elecciones pero con todo y eso entendimos que no hay las condiciones para llevar a cabo un proceso electoral”.

“Quisiera que el presidente del Consejo de Expertos Electorales de América Latina, Ceela, (Nicanor Moscoso) me dijera y me mostrara las pruebas de por qué el proceso electoral de aquí es transparente, porque quien convoca a elecciones no es el CNE, sino la ANC(…)”, dijo Michelangeli