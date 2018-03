May dice que Londres no tolerará amenazas de Rusia a ciudadanos británicos

marzo 17, 2018 - 9:47 am

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, advirtió hoy que “no tolerará ninguna amenaza contra la vida de ciudadanos británicos u otros ciudadanos en suelo británico” por parte de Rusia, tras anunciar el Kremlin represalias contra su país ante la crisis del exespía ruso.

Durante un discurso pronunciado en el Foro de Primavera del Partido Conservador, la líder tory aludió a las medidas que adoptará Moscú contra su país, anunciadas esta mañana, y señaló que su país comunicará sus “próximos pasos en los próximos días”, junto con sus “aliados y socios”.

“La respuesta de Rusia no cambia los hechos: el intento de asesinato de dos personas en territorio británico (el exespía Serguéi Skripal y su hija Yulia, envenenados en Salisbury por un agente nervioso), para lo que no hay una conclusión alternativa que la de que el estado ruso fue culpable”, dijo May.

EFE