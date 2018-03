Max Verstappen se divierte para conducir rápido en la Fórmula Uno

marzo 20, 2018 - 12:25 pm

El joven prodigio holandés de la Fórmula 1, Max Verstappen, confesó que no realiza una preparación mental concreta de cara a las carreras, sino que se limita a “divertirse” y conducir “todo lo rápido posible”.

“Muchas personas me preguntan: ‘¿cómo te preparas mentalmente para tener éxito en F1?’, y yo respondo: ‘¿mentalmente? Sólo me divierto y conduzco todo lo rápido posible”, desveló al periódico The Guardian.

Con solo 18 años Max Verstappen ganó el Gran Premio de España 2016

Max Verstappen, piloto de Red Bull -que con 18 años se convirtió el piloto más joven en haber ganado un Gran Premio de Fórmula 1 (España en 2016)- se prepara para el inicio de temporada, que tendrá lugar este fin de semana en el GP de Australia.

“Muchas personas creen que la psicología es realmente importante. Para mí no es necesaria (…). Yo nunca pienso en el aspecto mental de las cosas, porque yo nunca tuve ese problema” añadió el piloto de 20 años.

“Siempre hay que creer en uno mismo, y yo soy así desde (que corría en) karting”, prosiguió el hijo de Jos, piloto de F1 entre 1994 y 2003.

Max Verstappen cuenta con dos victorias más en su palmarés, entre ellas el GP de México en 2017.

AFP