Marwin González disfruta y aprovecha el jugar todos los días y en cualquier posición

marzo 13, 2018 - 4:10 pm

El venezolano José Altuve habrá ganado el MVP de la Liga Americana, pero nadie fue más valioso para los campeones Astros de Houston en el 2017 que su compatriota Marwin Gonzalez.

“Lo mío es estar todos los días en el line up, sin importar en qué posición me pongan. Estar ahí cada día para poder ayudar, porque sentado en el banco no puedo hacer nada”, dice con entusiasmo Marwin González.

Marwin González juega en los jardines y en el cuadro interior con la misma calidad

Con esa filosofía sale al terreno cada día Marwin González, quien defendió con igual acierto los jardines, que el cuadro interior, según las necesidades de los Astros, convirtiéndose en el mejor y más versátil utility de todas las Grandes Ligas.

Y todo ello, sin mermar su producción ofensiva, algo que usualmente pasa cuando un jugador cambia de posición.

“Eso a mí no me preocupa. Yo me preparo bien en la parte ofensiva y me enfoco en entrenar en la posición que voy a jugar ese día. Si me dicen que voy a jugar primera base, ese día me olvido de las otras posiciones y así hago donde me pongan”.

Próximo a cumplir 29 años, González viene de su mejor campaña, en la que tuvo promedio de bateo de .303, con 23 jonrones y 90 remolques, siendo el máximo impulsador del equipo.

Fue tal su producción con el madero que el manager A.J. Hinch tuvo que abrirle un hueco en la alineación prácticamente a diario.

“Él siempre ha sido un jugador muy talentoso y creo que está llevando al juego cosas que ha aprendido en los últimos años. Ha sido muy productivo, tan productivo como cualquier otro jugador de nuestro equipo. Creo que la clave ha sido su capacidad para hacer los ajustes y su versatilidad. Él supo crearse sus oportunidades. Popr ejemplo, no tenía mucha ilusión de jugar en los jardines y terminó jugando cada inning de la Serie Mundial. Es una gran historia porque se lo ha ganado, porque trabajó para ello”, elogió Hinch a su pelotero.

Los Astros están mejor que en 2017, afirma Marwin González

Marwin ve a estos Astros del 2018 mejores incluso que los que ganaron la Serie Mundial, por la presencia desde el principio de Justin Verlander y Gerrit Cole, quienes le dan mucha más profundidad al cuerpo de abridores.

El hecho de ser campeones, ¿les pone alguna presión adicional?

“No, en lo absoluto. Eso nos da un poco más de confianza, aunque sin descuidarnos de los demás equipos. Creo que la palabra más adecuada sería experiencia y eso debe ayudarnos bastante este año”.

Houston es la mezcla perfecta de jugadores jóvenes y veteranos, que el año pasado contaban con el puertorriqueño Carlos Beltrán en ese papel de mentor de los más inexpertos.

¿Quién es ese jugador que ha asumido el papel que tenía Beltrán en el 2017?

“Creo que (Brian) McCann y Justin (Verlander). Ellos tienen la experiencia de una larga carrera y siempre están ahí para aconsejarnos”.

¿Y quién es ese pelotero dentro del equipo que es el centro de la fiesta, el que todos quieren, el que representa la alegría del grupo?

“Esa es una pregunta fácil de responder: José (Altuve), que no sólo es el mejor pelotero de las Grandes Ligas en la actualidad, sino el alma e inspiración de nuestro equipo”, concluyó Marwin González.

ESPN / Noticia al Día