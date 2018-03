Martín Pérez está listo para iniciar la temporada con Texas

marzo 19, 2018 - 9:10 pm

El lanzador venezolano Martín Pérez está en la forma idónea para empezar la temporada 2018 con los Rangers de Texas.

Una vez superado su proceso de recuperación tras la lesión y operación -una fractura en la cabeza radial del codo derecho-que sufrió el pasado año con un toro en su finca en Venezuela, Pérez ya está listo para el inicio de una nueva campaña.

“Cuando regresé de Arlington tras la operación, le dije a mi hermano que debíamos matar a ese toro y comérnoslo”, relató Pérez. “Lo hicimos. La carne estuvo sabrosa”.

Pérez sonreía mientras relataba lo sucedido la tarde el domingo después de ceder una carrera en cinco episodios ante los Angelinos. Se trató de la primera apertura de Pérez en la Liga del Cactus este año y el venezolano reforzó su creencia en cuanto a que estará listo para el arranque de la temporada regular.

“Creo que lo que hice (el domingo) fue suficiente”, dijo Pérez. “Ellos saben que estoy listo para competir, viajar a Arlington y comenzar la campaña con el equipo. No necesito lanzar mejor de lo que lancé hoy. Vamos a ver qué pasa, pero me siento listo y estoy bien”.

El zurdo criollo aseguró que no sintió molestias en su codo derecho. ¿Cómo lució el codo derecho tras la operación?

“Me sentí muy bien”, enfatizó Pérez. “Creo que estoy listo para iniciar la temporada. Tiré muchos (sinkers) y cambios. No utilicé mucho mi slider ni curva porque los bateadores no pudieron conectar bien mi recta. Simplemente traté de permanecer con mis pitcheos. Me divertí mucho”.

El capataz Jeff Banister no está preparado para declarar a Pérez listo para la campaña regular. El oriundo de Guanare, Venezuela, hará su próxima apertura en la Liga del Cactus probablemente el viernes contra los Padres. Pero Banister afirmó que Pérez despejó muchas dudas el domingo.

“Todo lo que pasó hoy fue un plus”, señaló Banister. “El muchacho va en la dirección correcta. Se vio bien en todos los aspectos”.

Martín Pérez finalizó con foja de 8-2 y efectividad de 3.71 en sus últimas 11 aperturas del 2017.

Con información de Las Mayores