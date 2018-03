Madre del general Rodríguez Torres denunció que su hijo está incomunicado

marzo 19, 2018 - 7:57 pm

La madre del mayor general, Miguel Rodríguez Torres, Jeninie Torres de Rodríguez, aseguró hoy que, tras casi una semana de su detención por los servicios de inteligencia, no se le ha permitido ningún tipo de comunicación.

“Yo tengo ya seis días que a mi hijo lo detuvieron y hasta este momento no me han dejado verlo pero ni siquiera una sola vez, he ido todos los días, lo único que me han permitido es pasarle agua”, expresó la madre del exministro y exjefe de los Servicios Bolivarianos de Inteligencia (Sebin) a través de un vídeo.

En el mensaje hecho público en la cuenta en Twitter del general retirado, la madre del militar comparó la detención de su hijo hecha el pasado martes con la del mismo Rodríguez Torres cuando fue detenido por participar en el fallido golpe de estado liderado por Hugo Chávez en 1992.

“En esa oportunidad creo que mi hijo fue tratado mejor, porque el mismo día que lo detuvieron, a él le dieron permiso para que me llamara por teléfono y me dijera ‘mamá estoy bien’”, manifestó.

Aseguró que el exministro de Interior no tiene hasta el momento ni abogado que lo defienda porque no se le ha permitido firmar el documento que autoriza la designación de su defensor.

Torres de Rodríguez se dirigió directamente al actual ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, con quien según la familia del mayor general, Rodríguez Torres mantuvo una relación de hermanos, y le pidió que interviniera en favor de su hijo.

“Padrino, hijo, a tu hermano Miguel Eduardo le están violando sus derechos, ayúdame, yo necesito que me ayudes, yo creo que con esta petición no te estoy perjudicando porque tú sabes que nos conocemos desde hace un montón de años, esa no es una cosa escondida”, indicó.

Llamó a los militares que participaron también en la intentona de Hugo Chávez conocida como el 4F y a toda su familia militar a que “se unan también y que vean lo que está pasando con Miguel Eduardo, porque hay un refrán criollo que dice que ‘ahí donde él compró hay más para vender’”.

Rodríguez Torres fue detenido por el Sebin al finalizar su breve presentación en un evento en Caracas de la organización política que coordina, Movimiento Amplio Desafío de Todos, y ha sido señalado de participar en complots contra el Gobierno de Nicolás Maduro, del que fue ministro.

Rodríguez Torres, que fue separado del Ejecutivo hace tres años y medio, anunció el pasado febrero que la Contraloría General le impuso una inhabilitación política por un año, impidiéndole de esta forma participar en las elecciones presidenciales del 20 de mayo, una decisión que calificó entonces de falso positivo para sacarlo de la arena política.

EFE