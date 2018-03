Los papeles de Mancho: Asombrate con los milagros de la cayena

marzo 12, 2018 - 9:22 am

¿Sabías que el 12 de marzo de 1930 Ghandi emprendió la marcha de la sal?

El 12 de marzo de 1930, Mahatma Gandhi emprendió la que se conoció como Marcha de la Sal con vistas a arrancar la independencia de la India al Imperio Británico. Después de un recorrido a pie de 300km, llegó el 6 de abril de 1930 a la costa del Océano Índico. Avanzó dentro del agua y recogió en sus manos un poco de sal. Por este gesto irrisorio y altamente simbólico, en esos momentos utilizaban la sal para conservar los alimentos, no había refrigeración, Gandhi alentó a sus compatriotas a violar el monopolio del estado sobre la distribución de sal. Este monopolio obligaba a todos los consumidores indios, incluidos los más pobres, a pagar un impuesto sobre la sal y les prohibía recolectarla ellos mismos.. En la playa, la multitud, nutrida de varios miles de simpatizantes, imitó al Mahatma y recogió agua salada en recipientes. Su ejemplo fue seguido por todo el país. De Karachi a Bombay los indios evaporaban el agua y recogían la sal a plena luz del día desafiando a los británicos. Éstos últimos llenaban sus cárceles con 60.000 ladrones de sal indios. La Marcha de la Sal supone para los hindúes el equivalente al motín del té en Boston que condujo a los Estados Unidos a la independencia. Este hecho proporcionará respeto, apoyo y reconocimiento al Mahatma y a su movimiento pacífico de desobediencia civil, por parte de la comunidad internacional.

¿Sabias que la cayena la podemos utilizar como cosmético y medicinal?

Nos comenta el profesor Antonio Romero Prieto, académico, Lic. En letras, locutor, y miembro de la academia de la historia; de que la cayena planta ornamental en Venezuela, dada las circunstancias también la podemos utilizar como cosmético y medicinal. De la cayena se pueden aprovechar las flores, las hojas y la raíz. Las flores en infusión, con limón y miel al gusto son excelentes para tranquilizar los nervios y para el insomnio. Las flores en decocción se emplean como expectorante y alivian las ulceras gástricas. Para la gripe se recomienda el jarabe de flor de cayena el cual se prepara con el zumo fresco de flores hervido en un litro de jarabe simple por 20 minutos. Las hojas trituradas combaten la caspa, psoriasis y la calvicie.

Febrero y marzo del 2018 ambos con martes 13 y el número más jugado en las loterías.

El martes 13 ha sido considerado por varios siglos como un día de mala suerte, y se origina de las culturas tales como: España y Grecia. Por consiguiente se extendió a los países latinoamericanos por razones obvias. Aunque toda esta creencia alrededor de este día, se basa en hechos históricos y no basado en el estudio de hechos supersticiosos; muchas personas durante este día no se atreven a realizar ciertas rutinas por miedo a que les suceda algo. El 13 es un número que desde épocas remotas ha sido considerado de mal signo por el hecho de que en la Última Cena, Jesús era la persona número 13, contando los doce apóstoles, y fue la persona que murió. En el libro del Apocalipsis de la Biblia, el capítulo número 13 es donde San Juan hace referencia a la bestia. En cuanto al por qué se escogió el día “martes”, se debe a dos hechos históricos ocurridos entre el siglo V y el X V : La caída de Constantinopla, que para evitar su caída el Papa junto con las repúblicas de Venecia y Génova enviaron destacamentos; pero estos no llegaron a tiempo. Cuando iban a entrar a la ciudad, preguntaron a los que huían, cuándo había caído la ciudad, y la respuesta fue el día martes. El día martes que se deriva del nombre del planeta Martes, era considerado como “el pequeño maléfico” en la Edad Media. No todas las personas consideran este día, de mala suerte. Muchas personas lo consideran más bien de “buena suerte”, de tal forma que inclusive lo juegan en los juegos de azar. Un último comentario, las apariciones de la Virgen de Fátima ocurrieron todos los días trece durante 6 meses consecutivos, con excepción del día 13 de agosto que no hubo aparición sino hasta el día 19. Cada mes que comienza en jueves tiene su Martes 13.

La mala fama de la antigua sede de Mariología.

En la calle 96, entre la Av. 15A y la 16 durante el gobierno Perejimenista se construyó el edificio de la Mariología, conocido como el edificio de la Sanidad. Oficial y realmente dicho edificio está ubicado en el sector El Tránsito, detrás del Mercado Santa Rosalía, y es en sus tiempos mozos, era conocido con la peor de las famas por las buenas señoras de la ciudad, pues en él se realizaban los exámenes de venereología a las trabajadoras sexuales, de la ciudad, razón por la cual, para cualquier “señora de su casa” resultaba un tanto embarazoso, visitar o hacerse algún examen en el entonces gran edificio de la Unidad Sanitaria del Maracaibo.

Germán Hernandez

