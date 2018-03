Los Obama negocian con Netflix protagonizar una serie de programas

marzo 13, 2018 - 1:08 pm

El tirón de los Obama podría dar lugar a una serie de programas televisivos para Netflix dentro de muy poco. La plataforma digital de series y películas está negociando con el expresidente y la ex primera dama la producción de un paquete de programas en exclusiva cuyo formato no se ha concretado aún, aunque manejan la idea de que el exmandatario modere mesas redondas sobre asuntos que marcaron su presidencia, según avanzó el jueves The New York Times.

Obama ya apareció el pasado enero en Netflix como primer entrevistado de una serie de programas que el veterano David Letterman, una leyenda de la televisión americana ya retirado de las cadenas tradicionales, lanzó con el título My Guest Needs No Introduction (“Mi invitado no necesita presentación”). El presidente es una marca que cotiza al alza; por una conferencia suya le han llegado a pagar 400.000 dólares (325.000 euros), según la prensa estadounidense, y la editorial Penguin Random House acordó un pago récord de 61 millones de dólares (casi 50 millones de euros) por los derechos de sus memorias.

No han trascendido detalles de lo que se negocia ahora con Netflix, aunque el Times cita como referencia los 300 millones pactados con Ryan Murphy, uno de los productores “más buscados de la industria televisiva”, responsable de éxitos como Glee y American Horror Story. Es difícil predecir cuán exitoso será un producto televisivo que gire en torno al matrimonio que ocupó la Casa Blanca durante ocho años, hasta la llegada en enero de 2017 de Donald Trump, una especie de némesis del demócrata. Los conocedores de la iniciativa sí han aclarado que, en cualquier caso, la intención del expresidente no es dedicarse a enmendar la plana a su sucesor o replicar a las críticas de los conservadores, sino la creación de historias “inspiradoras”.

El olfato de los Obama para el tipo de relato que conecta con la sociedad, que se convierte en símbolo, marcó su andadura presidencial y también su epílogo. La semana pasada prendió en las redes sociales una fotografía de una niña afroamericana de dos años contemplando asombrada el retrato majestuoso de Michelle en la National Portrait Gallery, que acoge los de todos los presidentes y primeras damas. La oficina de la esposa del presidente localizó a la familia de la pequeña, llamada Parker, y la invitó a visitarla. La cita tuvo lugar el martes, Michelle pasó 45 minutos con la niña, bailó animadamente con ella y colgó el vídeo y una fotografía con el siguiente mensaje: “Sigue soñando a lo grande y algún día quizá sea yo quien mire con orgullo un retrato tuyo”.

Varias personas cercanas a las negociaciones han declarado que ejecutivos de Apple y Amazon, que tienen sus propias plataformas, también han mostrado interés en hablar con los Obama. El que fue el primer presidente afroamericano de EE UU tiene 101 millones de seguidores en Twitter.

El País / Noticia al Día