Los Mellizos dejan en libertad al venezolano Aníbal Sánchez

marzo 11, 2018 - 7:27 pm

El paso del venezolano Aníbal Sánchez por los Mellizos terminó horas antes de que el criollo subiera a la loma en contra de los Rays de Tampa Bay, como estaba programado.

El derecho veterano fue dejado libre este domingo, semanas después de firmar un contrato por una temporada y US$2.5 millones con el club.

Aaron Sleger fue anunciado como abridor para el encuentro del domingo en lugar de Sánchez.

La partida de Sánchez le crea un espacio en el roster al recién llegado Lance Lynn, quien el sábado pactó por un año y US$12 millones con Minnesota. Los Mellizos también adquirieron al diestro Jake Odorizzi vía canje después de haber firmado a Sánchez.

Aníbal Sánchez buscaba revivir su carrera con los Mellizos tras una campaña para el olvido con los Tigres en 2017, cuando registró efectividad de 6.41 en 105 1/3 innings. El maracayero, con 12 temporadas en las Grandes Ligas, recibirá 417 mil dólares por el tiempo que estuvo en esta primavera.

The @Twins have unconditionally released RHP Anibal Sánchez.

The #MNTwins now have 39 players on their 40-man roster.

— Dustin Morse (@morsecode) 11 de marzo de 2018