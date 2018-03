Los Gigantes dejan libre al venezolano Andrés Eloy Blanco

marzo 23, 2018 - 6:16 pm

Los Gigantes de San Francisco anunciaron este viernes la desvinculación del venezolano Andrés Eloy Blanco, según el reportero Kerry Crowley.

The Giants have released Andres Blanco. It’s down to Kelby Tomlinson and Josh Rutledge for the last backup infield job.

— Kerry Crowley (@KO_Crowley) 23 de marzo de 2018