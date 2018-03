Los desechos se acumulan en el cuerpo cuando los riñones fallan

marzo 8, 2018 - 4:02 pm

Este jueves, 8 de marzo, se celebra el Día Mundial de Riñón y es una fecha especial para recordar la importancia de estos órganos para el funcionamiento de nuestro cuerpo.

Los riñones tienen la tarea de limpiar las impurezas del organismo siempre que se les permita y no haya de por medio una mala alimentación, uso excesivo de tabaco o el factor de obesidad, por lo que hacer cambios positivos en la rutina puede beneficiar los procesos de estos órganos y evitar problemas de salud. Pero a veces se les presta atención solamente cuando están en mal estado y no pueden realizar su trabajo de forma adecuada.

La principal y más importante función de los riñones en el organismo es filtrar la sangre para remover residuos de productos, incluyendo medicamentos, para luego ser expulsados a través de la orina. Además, cumplen otras tareas como balancear electrolitos, balance de fluidos, regular la presión de la sangre, producir eritropoyetina, la hormona que controla la producción de glóbulos rojos; entre otras.

Cuando se trata de salud, el conocimiento es poder. Ser proactivo y buscar maneras de entender el cuerpo y sus condiciones, permitirá estar atento a cualquier problema y hacer simples cambios para ayudar a frenarlos.

En el día mundial del riñón, Locatel compartió algunos consejos clave de la Asociación Médica Americana para poner en práctica y siempre mantenerlos saludables.

1. Reducir el consumo de sodio

Numerosos estudios indican lo poco beneficiosa que resulta una dieta elevada en sal para el organismo, por lo cual, moderar su consumo es muy importante y una de las mejores maneras para prevenir algún tipo de enfermedad cardiovascular.

2. Moderación con las carnes rojas

Las dietas altas en proteínas, especialmente aquellas que contienen largas cantidades de proteína animal, pueden causar daños a los riñones. Además, las carnes rojas son altas en grasas saturadas.

3. Recortar las bebidas gaseosas

Las bebidas azucaradas, tales como refrescos son altas en calorías y carecen de valor nutricional. El refresco de cola también contiene aditivos de fósforo los cuales perjudican a los riñones.

4. Dejar a un lado las comidas procesadas

Galletas, frituras, embutidos son ejemplos de comidas procesadas que son altas en sodio y aditivos de fósforo. Estos componentes tienen muchos efectos negativos en los riñones.

5. Controlar el consumo de azúcar

El exceso de azúcar puede conducir a la diabetes y obesidad, condiciones que están relacionadas a un riñón enfermo.

6. No fumar

Fumar ralentiza el fluido de la sangre a órganos importantes como los riñones y puede empeorar enfermedades de los mismos. La alta presión sanguínea sin control o con poco control, es una causa productora de enfermedades del riñón. Además, el fumar puede afectar el proceso de tratamiento llevado a cabo por las medicinas.

Al envejecer, naturalmente, las funciones de los riñones disminuyen su eficiencia; estas fallas pueden acelerarse si la persona es fumadora, sufre de diabetes u obesidad. Pero los síntomas de las enfermedades del riñón son pocos, hasta que el problema es bastante serio. Mantenerse hidratado y hacerse exámenes de sangre regulares son buenas medidas también. No hay que esperar a padecer problemas mayores, para tomar cartas en el asunto.

“Locatel se preocupa por ofrecer bienestar a toda la familia, por tal motivo a lo largo del mes de marzo se estarán realizando en las diferentes sedes a nivel nacional, jornadas de salud, donde se realizarán mediciones del índice de masa corporal”, precisa la nota.

La invitación es a participar de estas jornadas que se estarán realizando en horario comprendido, según el siguiente calendario:

