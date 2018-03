Los Backstreet Boys abrirán su propio restaurante

marzo 19, 2018 - 6:45 am

El grupo Backstreet Boys está listo para incursionar en el negocio de los restaurantes.

BSB Entertainment Inc., una compañía con los miembros del grupo A.J. McLean, Howie D, Brian Littrell y Nick Carter en la lista de directores, presentaron documentos, el 9 de febrero a la marca registrada “Backstreet Barbecue” para su uso en un nuevo restaurante, informa TMZ.com.

Nick Carter tuiteó el sábado: “Cuando tienes dos chicos de Kentucky y tres de Florida, yo les prometo que se chuparán los dedos”.

Las noticias llegan justo después de que Carter reveló a un blog de comida que está buscando un socio en México para comenzar a hacer su propio tequila.

La banda estadounidense, que también incluye a Kevin Richardson, se formó en 1993 y desde entonces ha tenido éxitos como “I want it that way”, “Incomplete” y “Quit playing games”.