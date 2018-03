López: Venezuela decidirá si acepta o no la Comisión de la OIT

marzo 27, 2018 - 2:11 pm

El coordinador de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), Carlos López, indicó que la petición de una visita de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para venir a Venezuela por petición de Fedecámaras no es viable sino es una decisión tripartita de los sectores laborales.

En entrevista al programa Al Instante de Unión Radio, López aseguró que esta medida debe ser respondida por el Ejecutivo, que decide si la comisión de la OIT puede venir o no. “Tienen tiempo con esta queja ahora con un matriz más político porque se alineó el Grupo de Lima y no hubo consenso. En la OIT debe haber un consenso tripartito, no solo entre trabajadores y empleadores, a pesar que se rompió el consenso quieren hacer una investigación contra Venezuela y el Gobierno se guarda la decisión de si acepta o no la visita”.

Estima que la visita de la OIT solicitada por Fedecámaras no es avalada por el Ejecutivo y esperan desenmascarar a la cúpula empresarial que, a su juicio, “tiene una agenda golpista”.

López no ve elementos de fondo reales que justifiquen la visita y aseguran que han invitado al empresariado a las reuniones tripartitas y no han acudido. “El Gobierno evaluará y emplazamos a Fedecámaras, vamos a Venezuela a discutirlo, asuman la guerra económica. Hay una invitación que hizo el presidente de la CBT, Wills Rangel”.

Unión Radio