Lo que dijo Alicia Machado sobre el escándalo del Miss Venezuela

La Miss Venezuela 1995 y Miss Universo 1996, Alicia Machado, confesó que su mudanza a México fue porque el hijo del fallecido presidente Hugo Chávez la acosaba. “Una de las razones por la que abandono el país y me mudo a México, fue porque constantemente el hijo del innombrable (Hugo Chávez) me llamaba, me acosaba, me invitaba.

Para ese entonces yo hacía una novela para Venevisión, Mambo Canela y él estaba insistente detrás de mí, por eso fue que terminó mi proyecto”, dijo Machado en una entrevista para Telemundo, en la que se trató el “escándalo” que rodea al Miss Venezuela.

Importante acotar que esta telenovela a la que se refiere Machado, Mambo Canela, estrenada en la pantalla de Venevisión en el año 2002, durante mucho tiempo se dijo en la prensa nacional que su salida del aire obedecía al bajo rating que tenía; incluso, fue reconocida por periodistas de la época especialistas en la fuente de Entretenimiento como uno de los peores fracasos en la historia de las telenovelas Venezuela. El proyecto fue acortado a solo 47 capítulos.

Al contrario de la opinión de la Miss Venezuela 2013, Alicia Machado sí tiene buenos recuerdos de su paso por el certamen de belleza, e incluso, buenas palabras para el ahora expresidente de la Organización, Osmel Sousa.

“Osmel Sousa es lo que más me importa, yo sí tuve una relación muy bonita con él, en mi caso fue un año muy distinto (…) Tuve la oportunidad de hablar con Osmel días después de su renuncia, me llamó para pedirme un favor muy personal que no voy a mencionar; pero en cuanto a todo este escándalo de acoso sexual, propuestas indecentes, prostitución de alto nivel, sí, he tenido propuestas, pero a lo largo de mi carrera, me pasó con personajes de Venezuela e incluso después del Miss Universo”, dijo Machado.

