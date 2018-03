El argentino Lautaro Martínez jugará en el Inter de Milán

marzo 22, 2018 - 3:56 pm

Lautaro Martínez ya es futbolista del Inter de Milán a falta de confirmación oficial de ambos equipos. El atacante argentino recalará en el conjunto italiano tras un pago de 25 millones de euros y tendrá una cláusula de rescisión de 111 ‘kilos’.

Tras la confirmación no oficial desde la directiva de club, Víctor Blanco, presidente de Racing de Avellaneda, confirmó la transacción para ‘Radio Continental’. “No queríamos vender a Lautaro. Hablamos muchas veces con su agente. Afortunadamente la operación no se cerró con el Atlético de Madrid, que solo había ofrecido 12 millones, un precio que para nosotros no representaba el valor real del jugador. Rechazamos esa oferta e hicimos una fuerte apuesta por Lautaro, ya que estábamos convencidos de que valía más de 20 millones”.

Víctor Blanco confirmó también las cifras del traspaso: “El único número que conocemos de la transacción es que, sin impuestos, sería de 27 millones de dólares más un 10% de una futura venta. Si se agrega este dinero, obtendremos 30 millones de dólares (alrededor de 25 millones de euros)”.

También lo confirma el agente

Mientras Lautaro Martínez se mantiene concentrado con su selección, Beto Yaquè, representante del futbolista, reveló que “Lautaro ha preferido la oferta de Inter a la del Borussia Dortmund y Racing. Las partes ya han firmado los papeles, el jugador se irá al Inter en agosto. Todo está hecho. Conocíamos el interés del Dortmund. Nos sorprendió que volvieron a la carga ahora porque vinieron a Argentina a verlo, incluido el Inter. No se trata de dinero, Lautaro va al Inter por interés deportivo. Firmó un precontrato e irá a Milan en junio”.

