Las celebridades dicen “Time’s Up” en los Oscar

marzo 4, 2018 - 9:45 pm

Diversas personalidades se han manifestado con un pin a favor del movimiento en contra del acoso y abuso sexual. Ashely Judd y Mira Sorvino, primeras figuras públicas en denuncias los abuso de Harvey Weinstein, arribaron juntas a la alfombra roja del evento de los Oscar.

Esta campaña que eleva las voces femeninas en contra del acoso y desigualad en cualquier ámbito laboral. Esta organización, busca recaudar fondos para destinarlos a aquellas mujeres que sufren o pueden sufrir abusos de este tipo y poder acompañarlas y representarlas legalmente.

.@Janefonda sports a #TimesUp pin on her gorgeous white dress at the #Oscars https://t.co/qLUPjQ3TrV pic.twitter.com/45qh0EuxJL

— Variety (@Variety) March 4, 2018