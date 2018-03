La Vinotinto femenina se mide esta tarde ante Colombia en el cuadrangular final del Suramericano sub 17

marzo 21, 2018 - 12:33 pm

La Vinotinto femenina sueña con clasificar a su tercer Mundial sub 17 de manera consecutiva, y esta tarde afrontará su primer partido del cuadrangular final en el Sudamericano ante Colombia, a partir de las 5:00 pm en el estadio San Juan del Bicentenario, San Juan.

Las criollas quieren ser una de los representantes de Conmebol en la Copa del Mundo de la categoría, que se disputará en Uruguay este año. El conjunto nacional asistió a los mundiales de Costa Rica (2014) y Jordania (2016), donde obtuvo el cuarto lugar.

Venezuela logró dos victorias (2-0 vs Paraguay y 4-0 vs Bolivia) y dos empates (0-0 vs Uruguay y 1-1 vs Chile) en la primera fase, para terminar en el segundo puesto del grupo B a dos puntos del líder Uruguay. En la llave A, Colombia arrasó con cuatro triunfos (12 unidades), seguido por Brasil con 9 puntos.

Duelo de invictos y goleadoras

Criollas y cafeteras protagonizarán un duelo de invictas, donde también se verán las caras las goleadores Maireth Pérez (7 tantos) y Bárbara Olivieri (3 dianas) por ser la máxima artillera del torneo.

Las muchachas de José Catoya han mostrado solidez en la defensa al dejar el arco en cero en tres de sus cuatro compromisos, además de convertir siete goles. Por el otro lado, el equipo neogranadadino ha marcado 12 tantos, y solo ha recibido un gol en contra.

La Vinotinto femenina jugará el viernes su segundo encuentro del cuadrangular final ante Uruguay, y cerrará su participación el domingo 25 de marzo cuando se mida a Brasil. Los dos primeros lugares de esta fase clasificarán a la Copa del Mundo, aunque si los charrúas son uno de los dos equipos, dirá presente el tercer puesto del Sudamericano sub 17.

