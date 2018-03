La tristeza no dio cabida a misa: ¡Ha muerto el Señor!

marzo 30, 2018 - 6:39 pm

Luto y mucha tristeza. Estas son las palabras que pesan sobre la comunidad católica cristiana este Viernes Santo, después de las 3:00 de la tarde. Todo se ha cumplido, el Señor ha muerto y el pueblo lo sabe.

Guiados por monseñor Jesús Quintero, párroco de la Santa Iglesia Catedral de Maracaibo, los creyentes recordaron que, luego de última cena, celebrada el Jueves Santo, Jesús fue capturado para comenzar su peregrinaje de sacrificio y dolor que terminó en su crucifixión en el calvario. La iglesia Católica está de luto.

Entre cánticos de dolor, se leyeron en la catedral los textos bíblicos, entre ellos, la narración de la pasión de Cristo en el evangelio escrito por el apóstol Juan. La interpretación de la Palabra de Dios o Eucaristía es un sacramento y los sacramentos nacen a partir de la resurrección de Cristo, por tal motivo, este viernes no hubo misa, solo una liturgia.

“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”.

En el Templo Mariano Basílica Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el párroco Nedward Andrade celebró la liturgia de las Siete Palabras en las que se recuerda las últimas expresiones que Jesús pronunció durante su crucifixión, antes de morir, tal como se recogen en los Evangelios canónicos.

“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”, “Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso”, “Mujer, ahí tienes a tu hijo. […] Ahí tienes a tu madre”, “¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?”, “¡Elí, Elí! ¿lama sabactani?”, “Tengo sed”, “Todo está cumplido” y “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”.

Su interpretación devocional es comparada con situaciones que pasa todo creyente en su vida. El mismo texto evangélico atribuye a estas “palabras” un fin de cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento: sabiendo que ya todo estaba cumplido, y que todo lo que vivió Jesús debía ocurrir para que la Escritura se cumpliera hasta el final.

Las imágenes de las iglesias fueron tapadas con mantos morados en señal de duelo y finalizadas las liturgias, buena parte de los creyentes se congregaron en los alrededores de la Catedral, para dar inicio a la procesión del Santo Entierro.

Las bocas cerradas, el sol incremente y los cánticos fúnebres acompañaron lento peregrinar de las imágenes del Santo Sepulcro, María Santísima de La Dolorosa; y San Juan Evangelista y María Magdalena en El Calvario; que partieron desde la Catedral, pasaron por la calle Venezuela, el Monumento de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Paseo Ciencias y, finalmente, retornaron a la Catedral.

Los sacerdotes iban con la cabeza cabizbaja, nadie habla y un duro pesar sobre todos los hombres pecadores del mundo: ¡Ha muerto el Señor!