La ONU, Instrumento de Paz (Joaquin Chaparro O.)

marzo 22, 2018 - 11:05 am

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), lleva una gestión internacional activa desde 1942, trabajando para mantener la paz y la seguridad internacional, haciendo énfasis en la defensa de los Derechos humanos y el Sistema democrático de los Estados signatarios de los acuerdos. Fue fundada tras la Segunda Guerra mundial por 51 países, aunque hoy esta cifra ha aumentado hasta los 193 Estados miembros, su objetivo principal es “mantener la paz, la seguridad y mejorar el nivel de vida y los derechos humanos.”

El Ministerio Electoral (CNE) venezolano en el acuerdo nacional de condiciones firmado entre otros partidos por Copei se comprometió a extender una invitación a la ONU para las elecciones presidenciales del mes de mayo de 2018, bajo “unos parámetros legales” que el partido Copei de nuevo impuso a su vez, dos condiciones entre otras no menos importantes: La primera, que la delegación no sea tan sólo de observación sino de evaluación y la segunda, que la delegación sea coordinada por la ONU y sus decisiones además de vinculantes sean de manera pública.

Bajo ese contexto político, nosotros los venezolanos hemos dado dos pasos muy revolucionarios y gigantescos en nuestro objetivo por lograr la paz y el cambio de manera electoral, pacífica y democrática:

El 1ero pasó valiente que hemos dado es el de la participación que está condicionada en un documento contentivo de varios puntos firmado frente al país, destacándose la participación vinculante internacional de la ONU entre el régimen y la oposición, donde se acordó proponer al secretario general de la ONU observadores para todas las fases del proceso electoral y se designó una comisión para reunirse con ellos, los resultados están a la vista.

Esta acción se produce, porque se necesitan más garantías para realizar elecciones con integridad y recuperar la confianza de los electores en el proceso, pero al mismo tiempo, por las siguientes razones:

1.- No es estratégico quedarse sin hacer nada, el quietismo del ciudadano avala resultados electorales, “legitima gobiernos fraudulentos” y complace caprichos dictatoriales.

2.- El candidato presidente del régimen se empeña en seguir hundiendo al país para mantener su hegemonía en el poder con los partidos “Psuv-Chavismos somos todos-Venezuela-Madurismo”.

Por tanto, es bueno que hayan acordado retornar a los centros de votación del 2015, asegurar la equidad en los medios de comunicación, pero con la invitación de observadores internacionales, 1. La ONU se convertiría en el garante principal para demoler los argumentos de las condiciones electorales. 2. El gobierno se vería obligado a ceder caprichos. 3. Legítima la Candidatura de Falcón y 4. Desarma y desmonta la tesis ineficaz de la abstención.

Hay que destacar un asunto al cual no se le ha prestado suficiente atención, son los puntos rojos (del Psuv), que ahora sirvan como mecanismos de control social, vinculando la inscripción en el partido, así como en el carnet de la falsa patria, con la comida a través de los Clap, así como con los “bonos dadivas” con la malévola intención para controlar el voto, por tanto, necesitamos urgentemente regular el funcionamiento de esos puntos rojos que está en nuestra condiciones.

Por otro lado, importantes sectores de la política opositora continúan actuando equivocadamente, eso no podemos permitirlo, que sigan engañando las bases de sus partidos, los dirigentes de los estados, municipios, pueblos y caseríos violando sus derechos políticos a la participación “ordenándoles” so pena de ser expulsados de sus filas, no participar en las elecciones municipales y regionales. La verdadera razón para abstenerse es que los cogollos de sus partidos se quedaron sin poder ser candidato.

De todos modos, la delegación evaluadora del proceso electoral de la ONU en territorio patrio es un avance decisivo y condicionante para nuestra participación, puede servir para motivar, estimular, incitar al electorado a participar en las elecciones presidenciales y legislativas, es justo y necesario, los venezolanos necesitamos la presencia de la ONU, estamos obligados todos buscar LA PAZ.

Twitter: @joaquinchaparro.