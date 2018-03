La mujer sin un gramo de grasa en el cuerpo (Video)

marzo 26, 2018 - 10:10 am

Presentamos la historia de LIZZIE VELÁSQUEZ, LA MUJER MÁS DELGADA DEL MUNDO posteada por el usuario de Youtube MyPrideInTheClouds.

Lizzie Velásquez es la mujer más delgada del mundo y con una de las caderas más delgadas del mundo también. Ella es estadounidense y padece una extrema y rara enfermedad que la ha llevado a convertirse en autora y oradora motivacional.

Nació el 13 de marzo de 1989 en Austin, Texas.1 En 2012 se gradúa de la Universidad Estatal de Texas en el área de comunicación. Su peso al nacer fue de sólo 1.190 kg . Fue criada por sus padres Rita y Guadalupe. Es la mayor de tres hermanos.

Velásquez padece una enfermedad muy rara de la que se conocen solamente otros dos casos. Como resultado de este extraño síndrome su nivel de grasa corporal es del 0%, y pesa sólo 27 kg (61 libras); no es anoréxica pero no puede ganar peso y necesita alimentarse en pequeñas cantidades varias veces al día. Es ciega del ojo derecho y tiene visión limitada en el otro. Su padecimiento es similar a muchos otros, especialmente progeria. Lizzie tiene algunas características progeroides físicas, tales como nariz puntiaguda y piel envejecida. Además tiene problemas adicionales al diagnóstico médico pero su condición no es terminal. Varios investigadores médicos del Centro Médico del Sureste de la Universidad de Texas la han investigado, y han expresado que puede ser una forma de síndrome neonatal progeria que, al menos, no ha atacado a su sistema óseo, sus órganos ni sus dientes. Se cree que la condición no es hereditaria.

Lizzie Velásquez ha sido objeto de intimidación (bullying) en línea, y se ha mostrado en público. No siempre es fácil para ella lidiar con la impresión del público. Ella quiere que la gente sepa acerca de su trastorno, y su lema es “Deja de Mirar, empieza a aprender.”

Una fuente informa de su aparición en más de 200 talleres como oradora motivacional entre las edades de 17 y 23, una actividad que sigue desarrollando.

Su primera obra publicada fue su autobiografía co-autor publicada en 2010.4

En su segundo libro, Be Beautiful, Be You, publicado en septiembre de 2012, aboga por que se informe a la gente que la apariencia no importa, y que debería amarse a sí misma por lo que es.