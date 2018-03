La Champions y la Europa League harán un minuto de silencio en memoria de Davide Astori

marzo 5, 2018 - 11:01 pm

La UEFA anunció este lunes que esta semana se guardará un minuto de silencio en los partidos de la Liga de Campeones y de la Europa League en memoria del capitán de la Fiorentina Davide Astori, fallecido el domingo.

Astori, internacional italiano, falleció el domingo a los 31 años en la habitación del hotel La di Moret en Udine, donde su equipo debía jugar un partido de la 27ª fecha de la Serie A.

La autopsia al cuerpo de Astori, capitán de la Fiorentina, se realizará el martes y el funeral se celebrará el jueves, informó este lunes el club italiano.

A minute’s silence will be observed before every UEFA @ChampionsLeague and @EuropaLeague game this week in honour of @acffiorentina and Italy defender Davide Astori, who died suddenly at the weekend at the age of 31. pic.twitter.com/8Bni0bXwYC

— UEFA (@UEFA) 5 de marzo de 2018