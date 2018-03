Kuczynski tras su renuncia: “Confrontación política ha creado clima de ingobernabilidad”

marzo 21, 2018 - 3:58 pm

Pablo Pedro Kuczynski se dirigió al Perú y al mundo, luego de que esta tarde se hiciera pública su renuncia a la Presidencia de esta nación. Dijo que dejó el cargo por el clima de ingobernabilidad y aseguró que no quiere ser “un escorio” para la armonía.

Destacó que desde el primer día de su gobierno, ha sido blanco de ataque por parte del Congreso. “Esta confrontación política ha creado un clima de ingobernabilidad que le hace un enorme daño al país, y no nos permite avanzar”, dijo durante una transmisión en vivo.

Indicó que el Parlamento ha hecho muchas interpelaciones, censura de ministros y un proceso en su contra “con el pretexto de que yo había mentido sobre mi vida profesional, incluso una vez superado este trance, el 21 de diciembre se fue a la carga con una nueva moción que tiene los mismos argumentos que se rechazaron”.

“Frente a esta difícil situación que se generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que renuncie a la Presidencia porque no quiero ser un escorio para que nuestra nación encuentre la senda de la armonía. No quiero que ni la patria, ni mi familia, sigan sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos”, agregó.

Noticia al Día