José Palmar: “No iba a ser otro muerto, ni un preso político más”

marzo 12, 2018 - 10:33 am

Luego de que le concedieran asilo político en Estados Unidos, el padre José Palmar, conocido por sus fuertes críticas al gobierno nacional en Venezuela, expresó que se fue del país porque no piensa ser “un muerto o un preso político más”.

“Ayudo más a Venezuela desde aquí que lo que hubiese podido hacer allá estando preso. No pensaba ser una cifra más de los muertos o asesinados por el gobierno o ser un preso político más”, expresó al portal Venezuela al Día.

Dijo que “escogí Estados Unidos porque ha sido un país frontal contra el régimen de Maduro. Es un país que se ha mostrado a favor de los derechos humanos de los venezolanos, a quienes respeta y brinda resguardo”.

Ahora reside en el estado de Florida. La USA Refugees & Immigrants le brindó atención odontológica, además le facilitaron atención médica integral y asesoría legal.

Palmar aseguró que la muerte de Raúl Naranjo, uno de los ciudadanos que le prestó apoyo en la Ciudad de México, no fue casualidad. “Salí a buscar protección del régimen venezolano. Diosdado Cabello varias veces en su programa se refirió a mí e incluso dijo que me dejaron salir. Sé que esa muerte no fue casualidad”, dijo.

El párroco zuliano salió hacia México el 10 de enero. A principios del mes de marzo llegó a la frontera de Texas y solicitó resguardo. Al no poseer visa americana, los funcionarios estadounidenses procedieron a hospedarle en un centro preventivo, mientras se confirmaba su condición de refugiado.

Venezuela al Día