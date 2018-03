José Guerra: No tendremos suficientes billetes en la calle

marzo 26, 2018 - 3:57 pm

El diputado José Guerra, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), cuestionó la brevedad de tiempo con la que el Presidente Nicolás Maduro supone colocar en circulación el nuevo cono monetario. Además aseguró que esta medida va a agudizar la escasez de efectivo.

“El principal problema con este anuncio es que llegará junio y no tendremos ni los billetes viejos ni los nuevos porque el proceso no será algo que pueda hacerse de la noche a la mañana (…) No tendremos suficientes billetes en la calle”, acotó.

El parlamentario opina que esta reconversión del cono monetario, al igual que la sucedida en el año 2008, debería estar en compañía de medidas económicas y fiscales que hagan frente a la situación del país.

“Hay que sustituir 15 mil millones de piezas monetarias o en circulación y eso no se puede hacer en dos meses y tampoco la impresión de billetes nuevos que más o menos se tarda alrededor de tres meses”, afirmó.

Globovisión