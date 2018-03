Jorge Ramos comparte video de aterrador momento que vivió en México

marzo 23, 2018 - 2:15 pm

El periodista de noticias Jorge Ramos, visitó la Ciudad de México hace algunos días y a través de sus redes sociales compartió el momento de una impactante experiencia que le tocó vivir en la Catedral.

A través de su cuenta de Instagram, Ramos publicó un video en el que narra su visita a la Catedral de la Ciudad de México, sin embargo aseguró que le tocó vivir la caída de un rayo en ese mismo lugar, lo que según el conductor de noticias, pudo interpretar como una señal o algo más.

En el video, se puede observar unas veladoras, un altar y una especie de llaves colgadas y Jorge escribió: “Casi nunca visito iglesias. Pero ayer por la tarde estaba en la Catedral de la Ciudad de México cuando, de pronto le cayó un tremendo rayo encima que destrozó algunas piedras. No sé cómo interpretar esto”.

Como ya es costumbre, los fanáticos no tardaron en responderle y varios le aseguraron que se trataba de su falta de creencia religiosa: “Que debes de creer en algo. Dios”, “Debe de creer en Dios”, “Debe ser porqué eres ateo y vas sin fe mucho menos ganas. Es comprensible, cada quien tiene sus propias creencias…o era que iba a caer en ese preciso instante”.

Sin embargo otros no lo atribuyeron a algo religioso: “Nada de señal divina , es que simplemente llueve mucho en nuestra CDMX y te tocó, a mi me toco algo así saliendo de la Torre Latinoamericana”, “Que fue una coincidencia y punto, no pasa nada, abajo de ese lugar están nuestras verdaderas raíces”, “Es sólo la naturaleza, en la Ciudad de Mexico siempre llueve y por lo tanto los rayos”.



