Jimmy Méndez candidato a la presidencia de Capreluz: “Queremos cumplir con las exigencias de nuestros agremiados”

marzo 8, 2018 - 4:10 pm

En visita a la sede de Noticia al Día, Jimmy Méndez, candidato a la presidencia de la Caja de Ahorro y Prestaciones de los Empleados Administrativos de la Universidad del Zulia (Capreluz), en compañía de Merly González, candidata a la suplencia de la Tesorería, explicó, como parte de su campaña, los deseos de lograr cumplir con las exigencias de sus agremiados si llegara a ser elegido este 22 de marzo, día en que se celebrará las elecciones para el periodo correspondiente 2018-2021.

“Queremos recuperar el sentido de pertenencia de este organismo, que le brinda muchos beneficios a sus 4920 agremiados y asociados, entre empleados, obreros y jubilados. Queremos que sientan nuestro apoyo. Queremos ser una administración de alta repuesta a nuestros agremiados. Vamos por el rescate social”, contó Méndez.

Capreluz es el organismo que vela por el bienestar de ahorro de los empleados de la Universidad del Zulia, tanto en Maracaibo como en sus extensiones de Cabimas y Falcón.

Actualmente la gerencia viene presentando una serie de irregularidades, pero la más llamativa para los obreros es la no presentación de los dividendos anuales, que generalmente se hace en el mes de febrero. “Tenemos un historial de entregas de dividendos los meses de febrero. Este año no se hizo y no creo que se haga. Es algo de suma importancia, y aun así ni siquiera realizaron una asamblea para explicar las razones del por qué no presentaron los dividendos”, acotó el candidato.

Para estas próximas elecciones, habrá sólo dos fórmulas, la de Méndez y la de la actual presidenta con una nueva directiva.

Méndez estará acompañado por Richard Sánchez, candidato a la suplencia de la presidencia; José Javier Arrieta, candidato a la Tesorería; Merly González, candidata a la suplencia de la Tesorería; Elsa López, candidata a la Secretaría del Consejo de Administración; Dayana Mogollón, como suplente; Fernando Cuauro, candidato al Presidente del Consejo de Vigilancia; Ramón González como suplente; como vicepresidente, Renny Zambrano; Gioconda Mavarez como suplente; Jenny Medina como candidato a la Secretaría; y José Hernández como suplente.

Para el día de las elecciones, los agremiados podrán realizar su votación en la facultad o dependencia de preferencia, excepto los jubilados, quienes sólo podrán ejercer su derecho al voto en las facultades y dependencias donde estuvieron adscritos por última vez.

Foto: Jairo García

