Hoy se honra la muerte del gran músico Beethoven y del ilustre Walt Whitman

marzo 26, 2018 - 5:00 am

Hoy se honra la memoria de uno de los más grandes compositores de la música, Beethoven, su sinfonía traspaso las fronteras y su legado ha influido de forma decisiva en la música posterior.

Su nombre completo era Ludwing Van Beethoven, fue compositor, pianista y director de orquesta alemán. Desde muy joven padeció de sordera. ¿Cómo pudo este músico manejarse sin uno de los sentidos más importantes?, Cómo resultaba su habilidad para componer si no escuchaba muy bien?

Beethoven mantuvo su dificultad auditiva secreta durante mucho tiempo. La primera gente que lo supo, fue aquella que se encontraba más lejos geográficamente de él. Y seguramente la que sentía más cerca de su corazón y en los que confiaba plenamente: Sus amigos de Bonn.

Este ilustre de la música aunque le costaba mucho escuchar las voces podía manejar las melodías, era tan bueno en lo que hacía que sentía la música.

Según reseña El Mundo la sordera de este gran compositor no estaba provocada por la música, sino por una enfermedad. Según Jaume Rosset, director médico del Instituto de Fisiología y Medicina del Arte de Terrasa (Barcelona), “existen varias hipótesis al respecto. Como en el siglo XVIII y XIX aún no había ni herramientas para diagnosticar ni los conocimientos que hoy en día tenemos, no se sabe con claridad el origen. Algunos estudios apuntan a la inflamación de los intestinos y otros hablan de sífilis”. Por ese desconocimiento, evolucionó con tanta rapidez. “En cuestión de 10 años, de 1814 a 1826, se quedó totalmente sordo”, apostilla el especialista español.

Beethoven consiguió hacer trascender la música del romanticismo, influyendo en diversidades obras musicales del siglo XIX. Su arte se expresó en numerosos géneros y aunque las sinfonías fueron la fuente principal de su popularidad internacional, su impacto resultó ser principalmente significativo en sus obras para piano.

Tristemente murió a la edad de 56 años a causa de varias complicaciones que padeció con su estómago, a pesar de los cuidados médicos, el músico tuvo un maltrecho de salud, anteriormente también había sufrido problemas hepáticos y todos sus males empeoraron, algunos medios señalan que falleció entre las 4.00 y las 5.00 de la tarde del 26 de marzo de 1827.

Walt Whitman el padre del verso libre

Walt Whitman considerado como el padre del verso libre, este gran hombre de las letras fue una persona muy influyente para sus tiempos, fue un poeta, enfermero, humanista y periodista estadounidense. Su trabajo se escribe en la transición entre el trascendentalismo y el realismo, incorporando ambos movimientos a su obra.

Whitman al parecer fue homosexual y se escucharon varios rumores de que tuvo varias parejas como Óscar Wilde.

El poeta muere un día como hoy a causa de que sus pulmones habían disminuido a un octavo su capacidad normal de respiración, resultado de una bronquitis pulmonar, y que un absceso del tamaño de un huevo en su pecho había bloqueado una de sus costillas. La causa de la muerte fue oficialmente pleuresía en el lado izquierdo, contusión en el miembro derecho, tuberculosis general y nefritis parenquimatosa.

El trabajo de Whitman rompió los estándares literarios, fue llamado el primer poeta de la democracia y escribía abiertamente de la muerte la prostitución y la sexualidad, también fue etiquetado como el padre del verso libre, pese a que no inventaba.

