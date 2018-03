Un 21 de marzo murió Pocahontas

marzo 21, 2018 - 5:09 am

Pocahontas (1595, Virginia – 21 de marzo de 1617, Londres) fue la hija mayor del jefe Powhatan, jefe de la confederación algonquina en Virginia. En lengua algonquina su verdadero nombre fue Matoaka, pero se la conocía por su mote Traviesa. Su vida ha sido llevada al cine en varias ocasiones: El nuevo mundo (2005) de Terrence Malick, La leyenda de Pocahontas, de Danièle J. Suissa y en dos películas animadas de Disney, Pocahontas (1995) y la secuela Pocahontas II (1998). En su última etapa y en sus últimos años de vida, Pocahontas fue conocida y rebautizada como Lady Rebecca Rolfe, y así de esta forma dejó de llamarse Pocahontas cuando se casó con John Rolfe. Tuvo un hijo con éste, llamado Thomas Rolfe.

De su infancia se conoce poco, tan sólo que su padre era el jefe Powhatan y que su madre (de un grupo tribal vasallo) se llamaba Nonoma Winanuske Matatiske, y que tras dar a luz fue expulsada de la tribu y falleció poco tiempo después, como era común en ésa época.

En abril de 1607, cuando tenía 11 años, los colonos ingleses llegaron hasta el territorio más tarde conocido como Virginia e iniciaron la construcción de una serie de asentamientos en la zona. La tribu liderada por el padre de Pocahontas secuestró a un líder colono llamado John Smith y fue llevado hasta una de las villas del Imperio Powhatan llamada Werowocomoco. Entonces, cuando Smith estaba a punto de ser ejecutado sobre una piedra, Pocahontas saltó sobre él para protegerle.

La única versión que hay de los hechos son las aportadas por el propio Smith y desde la década de 1860 se ponen en entredicho tales hechos. Uno de estos motivos es que, a pesar de haber publicado dos libros sobre Virginia, no fue hasta diez años más tarde cuando escribió una carta a Ana de Inglaterra rogándole que tratara mejor a Pocahontas. A lo largo de esa década, se piensa que John Smith exageró o incluso inventó la historia para beneficio de su amiga. Otros expertos sugieren que todo fue una confusión: aunque Smith creyó haber sido salvado, el hecho que presenció fue un ritual en el que se simbolizaba la muerte y el renacimiento como parte de la tribu. En Love and hate in Jamestown, David A. Price opina que es sólo una suposición debido a lo poco que se conoce acerca de esta tribu.

Sea como fuere, este hecho inició una amistad entre ingleses y nativos. Pocahontas, junto a otros niños de la tribu, se acercaban «cada 4 o 5 días a llevarle a Smith tanta provisión que lograron salvar muchas de las vidas que estaban deterioradas por el hambre.» Pero, los colonos cada vez se extendían más lejos y los nativos americanos empezaron a sentir que sus tierras estaban siendo invadidas y los conflictos volvieron a surgir.

En 1608, con 13 años, Pocahontas avisó a Smith y los suyos que la invitación que habían recibido por parte de su padre para visitar Werowocomoco era una trampa para matarlos. Un año más tarde, Smith se hirió de una explosión de pólvora y se vio obligado a volver a Inglaterra por cuidados médicos. La versión que dieron a los nativos fue que Smith había sido secuestrado por un pirata francés y había muerto. Versión que Pocahontas creyó hasta que volvió a encontrarse con Smith en Inglaterra, esta vez como la esposa de John Rolfe.

Según William Strachey, Pocahontas se casó antes de 1612 con un guerrero de su tribu llamado Kocoum, sin saber nada más de su matrimonio. Sobre un posible affair entre Smith y Pocahontas no tiene ninguna evidencia histórica muy concreta, dado que esto sólo aparece en las obras de ficción hechas por productores como Walt Disney, que establece una relación amorosa con Smith, así descifrando que no tuvieron nada tan serio como para llevarlo a un hecho puntual.

La captura

En marzo de 1613, Pocahontas vivía en Passapatanzy, una villa de los Patawomeck, una tribu nativa americana que había hecho tratos con los Powhatan. Cuando los colonos ingleses llegaron allí descubrieron a Pocahontas y, tras tenderle una trampa, la raptaron. El objetivo era utilizarla como rehén: los powhatan tenían rehenes ingleses y Pocahontas sería su moneda de cambio. Wahunsenacawh soltó a los prisioneros, pero no llegaron a satisfacer a la hora de entregar la cantidad de armas y cargamento. Mientras tanto, Pocahontas esperó en Henricus, en el moderno condado de Chesterfield. Poco se conoce de su estancia allí, tan sólo que Ralph Hamor la describió como un extraordinario trato y que un ministro inglés llamado Alexander Whitaker le enseñó acerca del cristianismo y fue bautizada como Rebecca. Fue, también, durante esta etapa en la que aprendió y perfeccionó su inglés.

En marzo de 1614 se desató una fuerte guerra entre ingleses y nativos. En Matchot, los colonos ingleses tenían varios rehenes nativos y pidieron a Pocahontas que hablara con los de su tribu para llegar a un acuerdo. En ese momento ella decidió que no lo haría, que prefería vivir con los ingleses, pues su padre la valoraba menos que viejas espadas, billetes, monedas y hachas.

Matrimonio con John Rolfe

El bautismo de Pocahontas, pintura de John Gadsby Chapman (1840). En ella se muestra a Pocahontas siendo bautizada por Alexander Whiteaker en Jamestown, Virgina, mediante el bautismo anglicano.

Durante su estancia en Henricus, Pocahontas conoció al viudo John Rolfe y éste se enamoró de ella. Rolfe, que había cultivado cierto éxito con una nueva variedad de tabaco en Virginia, tenía cierto recelo a casarse con una pagana como Pocahontas, por lo que escribió una carta al gobernador en la que pedía permiso para casarse con ella y que con su amor estaría salvando su alma. Lo que no sabemos es la opinión y los sentimientos que sentía Pocahontas hacia él. La boda tuvo lugar el 5 de abril de 1614 mediante el matrimonio católico y ella pasó a llamarse Lady Rebecca. Vivieron en una de las plantaciones de él y en la fecha 30 de enero de 1615 nació Thomas Rolfe.

Aunque el matrimonio no logró que volvieran los colonos ingleses, sí que creó un clima pacífico entre Jamestown y Powhatan durante algunos años. El mismo hombre que tildó a Pocahontas de extraordinario trato decía ahora que «tuvimos un comercio amistoso y no comercializábamos solamente con los Powhatan, sino también con sus súbditos.»

Viaje a Inglaterra

Los patrocinadores de los colonos de Virginia empezaron a tener dificultades para atraer a nuevos colonos e inversores a Jamestown. Por ello usaron a Pocahontas como una evidencia de que «los nativos del Nuevo Mundo podían ser domesticados.» Aun así, en 1616 la familia Rolfe viajó a Inglaterra y llegaron al puerto de Plymouth el 21 de junio, viajando a Londres por carruaje. Acompañados por un grupo de once nativos, incluido Tomocomo, llegaron a la ciudad donde vivía John Smith y donde ella descubrió que él continuaba con vida. Él le escribió una carta a la reina Ana en la que solicitaba que Pocahontas debía ser tratada con el respeto de una visitante de la realeza. Y así fue como Pocahontas y Tomocomo acudieron al Palacio de Whitehall, durante el reinado de Jacobo I de Inglaterra en 1616.

El reencuentro y muerte

Matoaka Whittle Sims, nacida en 1844 en Pittsylvania County, Virginia, descendiente de Pocahontas.

Tras unos meses, John Smith y Matoaka se reencontraron en las calles de Inglaterra pero Matoaka no lo saludó; pocos días después, ella se marchó junto a su familia. Matoaka falleció de una extraña fiebre (se cree que de tuberculosis) con tan sólo 22 años. Su funeral tuvo lugar el 21 de marzo de 1617 en la parroquia de San Jorge, de Gravesend (Kent). El sitio de su tumba se cree que se encuentra por debajo del presbiterio de la iglesia, aunque desde que la iglesia fue destruida por un incendio en 1727 su tumba exacta se desconoce. En el exterior de la iglesia, existe una estatua de Pocahontas realizada en bronce por el escultor estadounidense William Ordway Partridge. Catorce años más tarde murió John Smith.

