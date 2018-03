Hoy de cumpleaños la estrella de cine venezolana Édgar Ramírez, Milena Santander, Sarah Jessica Parker y el español David Bustamante

marzo 25, 2018 - 6:00 am

Édgar Filiberto Ramírez Arellano (San Cristóbal, Táchira, 25 de marzo de 1977) es un actor venezolano de cine y televisión, ganador de un Premio César y un ALMA Award, nominado al Globo de Oro, a los Premios del Sindicato de Actores y a los Premios Emmy.

Nació en San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. Sus padres son Soday Arellano y Filiberto Ramírez, un militar retirado. Tiene una hermana, de nombre Nataly. La mayor parte de su infancia estuvo viajando en diferentes países, por ello habla con fluidez inglés, alemán, italiano y francés,[cita requerida] además de su lengua natal, el español.

En el año 2003, alcanzaría la fama en su país como el personaje de Cacique, en la telenovela Cosita rica, producida por el canal venezolano Venevisión, y que se mantuvo al aire desde septiembre del 2003 hasta agosto de 2004, durando 270 capítulos. Durante ese tiempo también se estrenaron dos películas en las que participó: Yotama se va volando y, como protagonista, Punto y Raya. Esta última sería la representante de Venezuela ante los premios Oscar de ese mismo año.

Tras su debut en el cine venezolano, a Ramírez le llegaría la gran oportunidad en Hollywood en el año 2005, cuando coprotagonizó la cinta norteamericana Domino, del director Tony Scott, y en la cual interpretaba a Choco.

Durante 2006, se estrenaron en Venezuela otras tres películas protagonizadas por él: El Don de José Ramón Novoa, Plan B de Alejandro Wiedemann y Elipsis de Eduardo Arias-Nath.

En 2007, se estrenó El ultimátum de Bourne, en la cual interpreta a Paz, un asesino que persigue a Matt Damon en la más reciente entrega de la saga de Jason Bourne. Además, también protagonizó Cyrano Fernández, cinta dirigida por Alberto Arvelo que se estrenó en el Festival de Cine del American Film Institute.

En el año 2008, participa en el film Vantage Point, dirigida por Peter Travis y protagonizada por Dennis Quaid, Forest Whitaker, William Hurt, Matthew Fox, Eduardo Noriega y Sigourney Weaver en los papeles principales. En esta película Ramírez encarna a Javier, un soldado de las fuerzas especiales chantajeado por un grupo de terroristas que pretenden asesinar al presidente de los Estados Unidos, Ashton (William Hurt) durante una cumbre internacional por la paz en el corazón de Salamanca, España. Ese mismo año, participó en la cinta, Ché, El Argentino de Steven Soderbergh, que revisa algunos hechos de la vida del Che Guevara, y donde interpretó a Ciro Redondo, un revolucionario cubano.

En 2010, protagoniza el film Carlos, donde encarna al terrorista más conocido de su país, Carlos, El Chacal, y con quien además de compartir nacionalidad también comparte apellido. Por esta interpretación ha sido nominado a los Premios Globo de Oro, los SAG del Sindicato de actores de Estados Unidos, el Lumiére de la Crítica Internacional en Francia, y el Círculo de Críticos de Londres en la categoría de mejor actor en miniserie/película para televisión 2011. En los Premios César 2011, recibió por la versión cinematográfica de la serie de televisión, el Premio César al Mejor Actor Más Prometedor. Su interpretación en “Carlos” también le valió para ser nominado como mejor actor en la 63 entrega de los premios Emmy.

A inicios del 2011 el New York Times lo incluyó en su lista de los actores que deberían ser nominados al Óscar como Mejor Actor Principal. Según el New York Times Ramírez debería estar nominado como mejor actor, ya que tiene habilidad para caracterizar personajes rudos. El protagonista de “Carlos” figura dentro de la lista junto a reconocidos actores como: Michael Douglas y Robert Duvall.

En septiembre de 2011, fue estrenada la cinta colombiana protagonizada por Ramírez, Saluda al diablo de mi parte, dirigida por Juan Felipe Orozco y escrita por Esteban Orozco. Junto a Édgar, protagonizan esta cinta, Ricardo Vélez, Carolina Gómez, Salvador del Solar, Patrick Delmas y el también venezolano Albi de Abreu. Ramírez interpreta a Ángel, quien, junto a su hija, es secuestrado por un poderoso hombre (Ricardo Vélez), quien en el pasado habría sido víctima de un grupo de secuestradores del que hacía parte Ángel.

El actor venezolano participó en la cinta de la ganadora del Oscar Kathryn Bigelow, Zero Dark Thirty. La película recreó el operativo militar que puso fin al líder de Al Qaeda, Osama bin Laden. La cinta, que se rodó en Nueva Delhi, tuvo a Ramírez interpretando a uno de los soldados que participaron en dicha misión militar. El film se desarrolló en varios parajes de la India en los que se pretende recrear los paisajes pakistaníes. La película, dirigida por Bigelow, fue escrita por Mark Boal y distribuida por la productora Columbia/ Sony. La cinta se estrenó en el mes de diciembre del año 2012.

En 2012, el actor interpretó al Dios de la guerra Ares en la secuela de Clash of the Titans, titulada Wrath Of The Titans (Furia de Titanes II) y donde compartió escena con los actores de la cinta original, Liam Neeson, Sam Worthington, Gemma Arterton y Ralph Fiennes. Furia de Titanes II, dirigida por Jonathan Liebesman, comenzó a rodarse en 3D a principios de marzo 2011, y se estrenó en marzo del 2012.1​

Édgar participó junto con Jennifer Lawrence en la película Joy, donde interpreta a Tonny Mirane, el exposo de la protagonista Joy Mangano, un venezolano que vive en el sótano de la casa y que se ha convertido en una carga para ella pero que irá motivándola a medida que avanza la historia. Ramírez mantiene una actuación limpia y aprovecha la ocasión para hablar, en algunas escenas, con marcado acento venezolano. De hecho, fue él mismo quien enseñó a Lawrence a decir algunas frases en español para la película.2​ Es una película biográfica de comedia dramática estadounidense de 2015, dirigida por David O. Russell, escrita por él mismo junto a Annie Mumolo. La película narra la historia de una madre soltera con dos hijos, Joy Mangano, quien inventó el “Miracle Mop” y se convirtió en la presidente de Ingenious Designs, LLC.

El 26 de agosto de 2016, se estrenó Hands of Stone (Mano de Piedra), una película autobiográfica del boxeador panameño Roberto Durán, que es interpretado por Ramírez junto a Robert De Niro, Ana de Armas, Usher Raymond, Jurnee Smollett-Bell, Ellen Barkin y Rubén Blades, entre otros. La película fue escrita y dirigida por el venezolano Jonathan Jakubowicz.

Milena Santander

Milena Santander nació en Caracas, estudió en el colegio San José de Tarbes en La Florida toda su educación básica. Desde pequeña tenía vocación hacia las artes, participando en todos los actos del colegio. El bachillerato lo completó en Estados Unidos para luego regresar a Venezuela a estudiar Publicidad, en el Instituto Universitario Nuevas Profesiones.

Así dio inicio a sus diez años de carrera artística en RCTV: Alma mía, Rubí rebelde, Amanda Sabater, El engaño y Santa y Bárbara fueron los dramáticos que realizó en ese canal. Seguidamente llegó por todo lo alto a Venevisión para engrosar el elenco de Quirpa de tres mujeres, con el que se proyectó a nivel profesional, y de esta manera interpretó, posteriormente, exitosos personajes en El perdón de los pecados, Samantha, Amantes de luna llena, Guerra de Mujeres, Engañada, El amor las vuelve locas, Sabor a ti, Ciudad Bendita, Arroz con leche y La mujer perfecta.1​

Sus papeles favoritos en televisión fueron “Neneta” en Mi amada Beatriz, por ser el primero de su carrera, Amanda Sabater gracias al éxito de la villana en la trama. “Prudencia” de Ciudad Bendita, porque reía a carcajadas con sus ocurrencias, la malvada “Evangelína” de Quirpa de tres mujeres y la famosa “Finita” de Guerra de Mujeres por catapultarla en el mundo de la actuación, haciéndose reconocida y querida por el público venezolano en las calles.2​ También fue relevante su personaje de Presentación Valdés en la telenovela La mujer perfecta con su frase típica ¡Arrástrame!.

Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker (Nelsonville, Ohio, 25 de marzo de 1965)1​ es una actriz y productora de cine, teatro y televisión estadounidense.2​

Saltó a la fama al interpretar el rol de Carrie Bradshaw en la serie televisiva Sexo en Nueva York (1998-2004), por la que ganó cuatro Globos de Oro y dos Emmy, entre otros premios. En 2008 volvió al papel que la hizo famosa al formar parte del elenco de Sexo en Nueva York: la película. Dos años más tarde en 2010 hizo el desenlace de la serie en la última película Sexo en Nueva York 2.

También es mundialmente conocida por ser un icono de la moda. Además es imagen de sus propias fragancias, Lovely, Covet, Dawn, Endless, Twilight y SJP NYC.

David Bustamante

David Bustamante Hoyos (San Vicente de la Barquera, Cantabria, España, 25 de marzo de 1982),1​conocido como David Bustamante o simplemente Bustamante, es un cantante y compositor español de música pop.

Sus ventas mundiales se estiman en más de dos millones de copias (álbumes, singles, tonos, ediciones especiales y grabaciones en directo).2​3​

Según acreditan los Productores de Música de España (Promusicae) cuenta con quince discos de platino y un disco de oro en ventas de álbumes. Tiene cuatro discos de platino y un disco de oro en descargas de canciones originales.4​ También cuenta con un disco de oro obtenido en Venezuela.

Ha realizado más de 900 conciertos.5​ Según una encuesta elaborada por la agencia Personality Media en 2016, Bustamante es identificado por el 96% de la población española.6​

En 2017 presenta Lo pide el alma, su nuevo single lanzado en período estival.

Wikipedia