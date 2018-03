Henri Falcón a la ONU: “Queremos observación amplia, concreta, eficaz y con resultados”

marzo 16, 2018 - 11:43 am

Henri Falcón, candidato presidencial en Venezuela, ofreció sus palabras luego de reunirse con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y apuntó que solicitaron a este ente una “amplia” observación como parte de la misión de evaluación para las elecciones del 20 de mayo.

“Dijimos que queremos que sea una observación sea amplia, concreta, eficaz y con resultados. Se lo hacíamos saber y dejamos claro que los venezolanos estamos obligados a buscar una solución, y de allí el acompañamiento de la comunidad internacional para avanzar en una solución”, expuso en rueda de prensa, ofrecida este viernes.

Indicó que no hay una fecha específica para que venga la delegación de la ONU, esto es algo que decidirá el organismo, pero “le dijimos que es urgente, que hay premura en esa misión” para el proceso electoral.

Aclaró que no es una misión de observación, sino de “evaluación” del proceso y que luego se decide cuál será el mecanismo.

Dijo que de resultar electo presidente, su primer decreto sera la liberación de todos los presos políticos.

Apoyo de “Chuo” y Capriles

Los periodistas le preguntaron sobre cómo recibe el apoyo de Jesús “Chuo” Torrealba, ex coordinador de la MUD, y reconoció la conducción de éste en la Unidad. Ante la posibilidad de un respaldo de Henrique Capriles, de Primero Justicia (PJ), dijo “él es mi amigo, hemos tenido diferencias, eso es normal, pero no vemos la política desde la enemistad. Estoy seguro que con Henrique hay extraordinarias coincidencias y cuando tengan que aflorar, así será”.

Afirmó que a pesar de las diferencias con dirigentes opositores que optaron por no participar en las presidenciales, se reúne con frecuencia con varios de ellos, aunque prefirió no mencionar nombres para no generar polémica.

