Osmariel Villalobos se refirió a lo que realmente pasa en su matrimonio

marzo 27, 2018 - 2:00 pm

Para nadie es un secreto todos los rumores que ha traído consigo la pareja formada por Osmariel Villalobos y Juan Pablo Galavis, pero con tantas especulaciones la ex reina de belleza decidió pronunciarse.

Con un mensaje mediante la red social Instagram que acompañó con una fotografía junto a su pareja de manera muy sensual Osmariel Villalobos expresó “”Que nos dejamos de seguir”, “que ya no montamos fotos juntos”, “que ya no uso el anillo de compromiso” y mil comentarios que concluyen con la AFIRMACIÓN que nos divorciamos”.

Hay que tomarlo con calma para poder digerirlo, ojo, esto no quiere decir que la relación llegó a su fin como han dicho muchos, es por ello que Osmariel admitió que “el matrimonio no ha sido fácil, unas veces estamos bien y otras veces no tanto, tenemos nuestros desacuerdos y diferencias”.

Pero al igual que muchas parejas que pasan por una montaña rusa están en la búsqueda de resolver todo los problemas que les está pasando, así como saber llevar lo que son las redes sociales en cuanto a la relación.

Al igual que la cantante Corina Smith que en su momento afirmó que suele ser impulsiva, Villalobos confesó que “A veces me dan ataques de rebeldía e inmadurez y digo “no voy a montar fotos con mi esposo ni lo voy a seguir porque después van a decir que ya volvimos” pero porque no mejor dicen que NUNCA nos separamos”.

Finalmente la animadora tomó la decisión de publicar esta fotografía para que acaben con los rumores, las farsas y las especulaciones acerca de su relación, por lo que quiere que las personas que constantemente le preguntan sobre su pareja se queden tranquilos porque contra viento y marea aún siguen juntos.

Revista Ronda