Hamilton abre la nueva temporada dominando en los libres en Australia

marzo 23, 2018 - 9:28 pm

La temporada 2018 de la Fórmula Uno acaba de empezar con los ensayos libres del Gran Premio de Australia, este viernes, y el defensor del título, Lewis Hamilton (Mercedes), fue ya el dominador de una jornada en la que la escudería Haas transmitió también buenas sensaciones.

En el circuito Albert Park de Melbourne, únicamente Max Verstappen (Red Bull) plantó batalla en la batalla de los tiempos a Hamilton, con un mejor crono a 127 milésimas de segundo que el del británico.

Hamilton demostró desde el primer día que quiere pisar fuerte desde el principio en busca de un quinto título mundial, aunque la situación auténtica de cada equipo se verá un poco más claramente durante el fin de semana, ya que el viernes fue un día para pruebas y para una primera toma de contacto.

Los Ferrari de Kimi Raikkonen (4º) y de Sebastian Vettel (5º) no pudieron entrar en el podio simbólico, donde junto al británico estuvieron Verstappen (Red Bull), segundo, y Valtteri Bottas (Mercedes), tercero.

Haas confirmó en este arranque en Melbourne las buenas vibraciones vistas por algunos, entre ellos Hamilton, en los ensayos de pretemporada en Montmeló a principios de este mes y aspira a arrebatar el estatus de cuarto mejor equipo a Force India, que en Melbourne no estuvo inspirado (Sergio Pérez 12º, Esteban Ocon 15º).

Con más de 30 grados centígrados, la F1 tuvo un inicio tranquilo y soleado, aunque hay nubes en el horizonte que podrían complicar la lucha por la primera posición en la sesión clasificación de este sábado.

Las previsiones meteorológicas apuntan a un 70% de probabilidades de que llueva en esas clasificaciones.

