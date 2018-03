Guerra afirma que “ni el Ejército más poderoso” podrá recoger los billetes viejos en dos meses

marzo 27, 2018 - 8:59 am

La reconversión monetaria, anunciada por el presidente Nicolás Maduro, sigue despertando la inquietud de expertos en la materia. Economistas advierten que la medida agravará la escasez de efectivo. José Guerra, diputado de la Asamblea Nacional (AN), asevera que en dos meses es imposible recoger los billetes actuales que están en circulación desde hace diez años, por lo que a su juicio, la no circulación del cono vigente empeorará la crisis de la moneda venezolana.

“Actualmente hay en circulación 15.500 millones de piezas monetarias del Cono Monetario. Ni el ejército más numerosos y capaz del mundo tiene capacidad para recoger en 2 meses esa masa de billetes lanzadas a la circulación en 10 años”, publicó el parlamentario en su Twitter.

El presidente de la Comisión de Finanzas de la AN ya ha afirmado que la reconversión agudizará la crisis de efectivo en el país. “Llegará junio y no habrá billetes viejos ni nuevos, porque el proceso es algo que no puede realizarse de manera inmediata”, apunta.

El también ex presidente del Banco Central de Venezuela (BCV) dice que la reconversión del cono monetario debe estar acompañada de medidas económicas y fiscales que enfrente la situación.

Según el anuncio del presidente Maduro, el nuevo cono monetario, denominado “Bolívar Soberano” -con el que además se eliminan tres ceros a la moneda- regirá a partir del cuatro de junio. Tarek El Aissami, vicepresidente de la república, indicó que mejorará la disponibilidad de la economía, facilitará las transacciones publicas y privadas, ademas evitará el contrabando de la moneda nacional. “Se dará solvencia a nuestra economía, inspirado en el Plan de la Patria 2025”, acentuó.

José Toro Hardy, especialista en materia económica, enfatiza que “billetes del cono monetario actual no podrán ser canjeados después del cuatro de junio, pero antes no estarán disponibles los nuevos. Vaya, vaya”.

Jesús Casique, economista, expresó que “la reconversión a no soluciona la pérdida del poder adquisitivo. La hiperinflación continúa agarrando fuerza en el mercado. Indisciplina fiscal y monetaria a la orden del día”.

Asdrúbal Oliveros, economista, dice que “se puede llegar a un 4 de junio donde los billetes actuales no tengan validez y el nuevo cono no sea suficiente para sustituir el cono actual, lo que generará un colapso en los sistemas de pago”. Agregó “si no se logró sacar de circulación el billete de 100 bolívares en más de un año, es complicado que se logre sustituir toda una familia de billetes en dos meses”.

Noticia al Día