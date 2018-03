García: Henri Falcón es la única oportunidad de cambio de los venezolanos

marzo 26, 2018 - 7:09 am

En una entrevista para el programa Primera Página, transmitido por Globovisión, Simón García, miembro del comando de campaña del candidato presidencial Henri Falcón, aseguró este lunes que la abstención es una actitud pasiva e inaceptable y calificó de necesario el ejercicio del voto en la próximas elecciones pautadas para el 20 de mayo.

“Es absolutamente seguro que Henri Falcón vino para gobernar y cambiar el país, él está cumpliendo con la necesidad de cambio existente en los venezolanos. Lamentablemente la MUD no puedo elegir a un candidato porque no existe una estrategia coherente. Pero Falcón merece ser considerado como la única oportunidad de los venezolanos de no rendirnos. Todavía tenemos la oportunidad de elegir a un gobernante distinto”, asintió García.

