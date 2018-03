Funcionario: ONU no ayudará en próximas elecciones presidenciales

marzo 23, 2018 - 10:08 pm

Naciones Unidas no proveerá asistencia electoral para los comicios presidenciales que la oposición y muchos gobiernos extranjeros dicen están manipulados, informó el viernes un funcionario de la organización.

Representantes del presidente Nicolás Maduro y el candidato independiente Henri Falcón viajaron este mes a la sede de la ONU en Nueva York para tratar de persuadir a la organización a que envíe expertos para que estén presentes durante la elección del 20 de mayo.

La principal coalición opositora está “boicoteando” la votación porque cree que será manipulada, y le ha pedido a la ONU que rechace el pedido de asistencia. El funcionario de la ONU confirmó la decisión de no enviar una misión electoral a Venezuela, sin revelar la razón.

“La ONU no va a enviar ningún tipo de ayuda electoral a Venezuela”, dijo el funcionario a The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar sobre el asunto.

Venezuela, un país rico en petróleo, comenzó a caer en una crisis política y económica después que bajaron los precios internacionales del crudo y que la producción de la petrolera estatal venezolana se vino abajo debido a mala administración bajo casi dos décadas de gobiernos socialistas.

Maduro, sucesor escogido por el fallecido presidente Hugo Chávez, está postulándose para un segundo mandato de seis años.

El gobierno del presidente Donald Trump ha dicho que rechazará el resultado de la elección, la cual dice no será libre ni justa, y varios líderes latinoamericanos han presionado al gobierno de Maduro para que dé marcha atrás y vuelva a lo que ellos consideran un gobierno democrático.

Funcionarios leales a Maduro han prohibido la participación de los partidos de oposición más grandes, y los candidatos de oposición más populares están en prisión o exilio.

Previamente, el portavoz de la ONU Farhan Haq dijo a The Associated Press que se le envió una carta a las autoridades venezolanas sobre su pedido, pero no habló del contenido.

Un representante de la campaña de Falcón dijo que el candidato está considerando el próximo paso que dará. Falcón, exgobernador, había exigido la participación de la ONU como condición para su candidatura.

“Estamos en otro escenario”, dijo el representante de Falcón a la AP, hablando bajo condición de anonimato. No dijo si Falcón se retiraría de la contienda.

Agencias