Frente Amplio, mentalidad estrecha (Luis Semprún Jurado)

marzo 14, 2018 - 10:55 am

“Chivo que se devuelve, se’esnuca”

REFRAN CORIANO

Encontré a Anacleto en el salón interno de nuestro café, conversando amenamente con un grupo de desconocidos para mí, y que luego mi amigo me aclaró que eran ‘ni ni’ y opositores ‘light’ que le habían tocado el tema de la situación política actual. En ese momento Anacleto decía: “Bueno, camaradas… no entiendo como ustedes pueden seguir pensando en una ‘y que dirigencia’ que los ha llevado de error en error y de fracaso en fracaso, y que tiene en su haber el descrédito y la inoperancia de la Asamblea Nacional que ustedes les dieron en diciembre del 2015. Si ustedes no se dan cuenta de quienes son los que nos tienen la vida hecha cuadritos y que con sus solicitaderas de bloqueo económico, alimentario y sanitario han logrado inducir una de las mas grandes crisis por las que podamos haber pasado, entonces no sé de qué hablamos. Fíjense que trajeron paramilitares colombianos, financiaron a bachaqueros, mantuvieron económicamente a las chorimbas y plastones cuando las marchas ya no tenían sentido, quemaron gente inocente sólo por parecer chavistas, colocaron guayas asesinas, dispararon desde edificios a quienes osaran tratar de levantar una barricada, los secuestraron en sus urbanizaciones, ¿y todo para qué? Para que ustedes sirvieran de carne de cañón en su afán de tomar el poder que democráticamente no han podido ganar. Ah, y además hablan de inclusión y reconocimiento para todos, pero a los chavistas hay que exterminarlos del planeta”. Encendió un cigarrillo y continuó: “En el 2002 eran la ‘Coordinadora democrática’, luego pasaron a ser la ‘Mesa de la unidad democrática’ y ahora son el ‘Frente Amplio Venezuela Libre’. Pero ¿se han fijado en las caras de los que manejan ese parapeto? Al igual que a la MUD la manejaba el G4 en lugar de ser una decisión colectiva de la mayoría de los veintidós partidos que la conformaban, a este Frente Amplio lo manejará un grupito de ‘mente estrecha’. Sólo tienen que darse cuenta de quién lo conformó, quién es su cabeza y se darán cuenta de que es el mismo que fungía de Secretario Ejecutivo de la MUD, el mismísimo Ramón Guillermo, ese que dijo que renunciaba porque ya no confiaban en él, pero que ahora se presenta como el representante de los partidos políticos de oposición. ¿Será que se le olvida que cuando le preguntaron el por qué de su renuncia respondió que algunos ‘líderes’ de los partidos políticos no le tenían confianza por sus ambiciones de poder? ¿Y ahora se presenta en representación de quienes no le tienen confianza? El aseguró saber lo que le pasa a los chivos que se devuelven; parece haberlo olvidado o quizá piensa que a nosotros se nos olvidó su pasantía en la MUD. Las otras ‘y que’ cabezas de ese esperpento son puros bates quebrados: la hermana de Requesón, el ‘y que’ cura Virtuoso fascista de la UCAB, el majunchísimo Valencia de Codevida, un salta talanquera del grupo de Rodríguez Torres, Cusano representando a las mansas palomas de Fedecámaras, Omar Barboza por la AN y un par mas que no vale la pena nombrarlos. Triste oposición, que poco quieren a sus seguidores, que los viven llevando a un matadero”.

En verdad estaba muy extrañado de que ese grupo le escuchara tan calmadamente ya que por lo general entablar una conversación sobre la política actual venezolana trae consigo roces, fricciones y desavenencias difíciles de evitar, más si es con personas abiertamente contrarias ideológicamente. Supongo que quienes allí estaban, desean no caer en nuevos llamados a marchas porque les quedó claro lo de las chorimbas y las muertes innecesarias, que entonces ocurrieron, y por las que nadie asumió su cuota de responsabilidad. Nadie contradijo a Anacleto y enfilaron la conversación hacia las metas que debía plantearse ese Frente. Pero todos estaban conscientes de que esos politiqueros, disfrazados de ovejas, claro que están detrás de bambalinas a la espera de que ellos les hagan el trabajo sucio y si tienen éxito, salir como los buitres de la MUGRE que son, a destruirlos y apoderarse de lo que hicieron otros; ya están acostumbrados a eso; ahí tienen el 23 de enero, el pacto de Punto Fijo, y los cuarenta y pico de años y que de “democracia”.

Pero eso “de que tengan éxito” es sólo un decir porque tenemos que estar claros que ese grupo de “bates quebraos” nunca han pensado en su prójimo, nunca han pensado en el pueblo si no ha sido para que las medidas económicas le afecten lo suficiente como para que la paguen con el gobierno. Sólo tienen que escuchar sus discursos, el día de su presentación, para entender cuales son sus aspiraciones: tumbar al Nicolás para entregar al país en bandeja de plata a los históricamente saqueadores de siempre. ¿Han visto ustedes que presenten un proyecto de país que no sea liberar los precios, esos precios que convierten en sal y agua el salario de los venezolanos?; ¿solicitar una “ayuda humanitaria” como la que vimos le dieron a países como Iraq, Libia, Siria, Yemen y otros? Ya la gente no es la de antes, no más estupideces.

Cuando Aveledo renunció a la Secretaria Ejecutiva de la MUGRE aseveró que: “El verdadero encuentro de la política con la sociedad está en la acción con la sociedad de carne y hueso… Uno de los riesgos que tenemos los políticos es que no nos crean, que siempre nos atribuyan segundas intenciones”. En eso tiene razón. Los pseudos dirigentes opositores nunca se han relacionado con el pueblo, al que menosprecian y nunca han considerado parte de la “sociedad”. Por eso el pueblo no cree en ellos ni en sus promesas, y sigue resistiendo sus embates a pesar de las grandes y graves dificultades por las que estamos atravesando. No se puede tapar el sol con un dedo y negar nuestra realidad. Pero como dijo el Gigante Chávez: “¿Quién dijo que sería fácil?” Con unión, lealtad y mucho trabajo, saldremos adelante para construir la Venezuela potencia que tanto deseamos.

